https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874973036.html
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве
Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:16
2023-05-30T09:16
2023-05-30T09:23
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.Как уточняется, в результате падения БПЛА в нескольких зданиях Москвы есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотников был сбит силами российской ПВО на подлете к столице.Отмечается, что устанавливаются лица, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве
Следователи СК расследуют падение беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве