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СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
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09:16 30.05.2023 (обновлено: 09:23 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874973036.html
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве
Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:16
2023-05-30T09:23
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.Как уточняется, в результате падения БПЛА в нескольких зданиях Москвы есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотников был сбит силами российской ПВО на подлете к столице.Отмечается, что устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует случаи падения беспилотников на здания в Москве

Следователи СК расследуют падение беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
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Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
«
"Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате падения БПЛА в нескольких зданиях Москвы есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотников был сбит силами российской ПВО на подлете к столице.
Отмечается, что устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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