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Силы МЧС работают в пострадавшем доме на Ленинском проспекте в Москве

Силы МЧС работают в пострадавшем доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 30.05.2023

Силы МЧС работают в пострадавшем доме на Ленинском проспекте в Москве

Экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, жильцы покидают свои квартиры, передает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T07:56

2023-05-30T07:56

2023-05-30T07:56

происшествия

москва

сергей собянин

жилье

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, жильцы покидают свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент территория около дома оцеплена. По словам очевидцев, приехало несколько автомобилей "скорой". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все экстренные службы Москвы находятся на местах происшествий после атаки БПЛА, выясняют обстоятельства случившегося, а в целях безопасности жители нескольких подъездов в двух домах в Москве эвакуированы.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей собянин, жилье