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На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
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07:45 30.05.2023 (обновлено: 08:27 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874962454.html
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:45
2023-05-30T08:27
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО."Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Также губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и сообщил о том, что все экстренные службы работают.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев
Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота зенитного расчета группы быстрого реагирования
Работа зенитного расчета группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитного расчета группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО.
"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Также губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и сообщил о том, что все экстренные службы работают.
Сотрудники МЧС у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве. 30 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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МоскваМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей Воробьев
 
 
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