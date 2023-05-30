https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874962454.html
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:45
2023-05-30T07:45
2023-05-30T08:27
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сегодня утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО."Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Также губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и сообщил о том, что все экстренные службы работают.
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москва, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев
Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках