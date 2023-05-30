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Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.05.2023
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07:39 30.05.2023
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Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА
Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.05.2023
Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в столице в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:39
2023-05-30T07:39
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в столице в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Как уточнил Собянин, все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Мэр отметил, что на данный момент никто серьезно не пострадал. Также он обратился к москвичам доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА

Собянин: из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения

© Fotolia / FarmerПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Fotolia / Farmer
Пожарные машины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в столице в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Как уточнил Собянин, все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Мэр отметил, что на данный момент никто серьезно не пострадал. Также он обратился к москвичам доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
07:27
 
МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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