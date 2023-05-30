https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960888.html
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:27
2023-05-30T07:27
2023-05-30T09:00
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий."Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин.Мэр заявил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
Мэр Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий.
"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин.
Мэр заявил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА