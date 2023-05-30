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Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
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07:27 30.05.2023 (обновлено: 09:00 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960888.html
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:27
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москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий."Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин.Мэр заявил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве

Мэр Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что после атаки беспилотников все экстренные службы города находятся на местах происшествий.
"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин.
Мэр заявил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Мэр Москвы заявил о незначительных повреждениях при атаке БПЛА
07:39
 
МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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