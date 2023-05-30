https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960146.html

Несколько домов в Москве атаковали беспилотники

Несколько домов в Москве атаковали беспилотники - РИА Новости, 30.05.2023

Несколько домов в Москве атаковали беспилотники

Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T07:17

2023-05-30T07:17

2023-05-30T09:25

происшествия

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новая москва

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации.Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, дрон попал в верхние этажи жилого дома номер 98 по улице Профсоюзной, повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.Кроме того, житель дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте сообщил РИА Новости, что беспилотник попал в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три человека. Никто не пострадал. Здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила в регионе несколько дронов.Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.Все экстренные службы находятся на местах происшествий.В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230525/bespilotnik-1874127567.html

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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2023-05-30T07:17 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, новая москва, тинао, сергей собянин