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Несколько домов в Москве атаковали беспилотники - РИА Новости, 30.05.2023
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07:17 30.05.2023 (обновлено: 09:25 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874960146.html
Несколько домов в Москве атаковали беспилотники
Несколько домов в Москве атаковали беспилотники - РИА Новости, 30.05.2023
Несколько домов в Москве атаковали беспилотники
Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:17
2023-05-30T09:25
происшествия
москва
новая москва
тинао
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации.Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, дрон попал в верхние этажи жилого дома номер 98 по улице Профсоюзной, повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.Кроме того, житель дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте сообщил РИА Новости, что беспилотник попал в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три человека. Никто не пострадал. Здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила в регионе несколько дронов.Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.Все экстренные службы находятся на местах происшествий.В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.
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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, москва, новая москва, тинао, сергей собянин
Происшествия, Москва, Новая Москва, ТиНАО, Сергей Собянин
Несколько домов в Москве атаковали беспилотники

МЧС: в дома в Новомосковском округе Москвы и на Профсоюзной улице попали беспилотники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации.
© Фото очевидцаБПЛА в небе в Московской области
БПЛА в небе в Московской области
© Фото очевидца
БПЛА в небе в Московской области
Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, дрон попал в верхние этажи жилого дома номер 98 по улице Профсоюзной, повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.
Кроме того, житель дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте сообщил РИА Новости, что беспилотник попал в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три человека. Никто не пострадал. Здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.
© Фото очевидцаДым в небе в Подмосковье
Дым в небе в Подмосковье
© Фото очевидца
Дым в небе в Подмосковье
Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила в регионе несколько дронов.
Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.
Все экстренные службы находятся на местах происшествий.
В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно.
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