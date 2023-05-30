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Глава городского округа Истра рассказала о поисках фрагментов беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
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10:46 30.05.2023 (обновлено: 11:00 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1875007587.html
Глава городского округа Истра рассказала о поисках фрагментов беспилотников
Глава городского округа Истра рассказала о поисках фрагментов беспилотников - РИА Новости, 30.05.2023
Глава городского округа Истра рассказала о поисках фрагментов беспилотников
Территория в районе деревни Павлово-1 городского округа Истра обследуется на предмет падения мелких фрагментов БПЛА, заявила в Telegram-канале глава городского... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:46
2023-05-30T11:00
специальная военная операция на украине
бпла
происшествия
истра
татьяна витушева
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Территория в районе деревни Павлово-1 городского округа Истра обследуется на предмет падения мелких фрагментов БПЛА, заявила в Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева."В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю - все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", - написала Витушева.Она обратилась к жителям и попросила нигде не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО. Также напомнила, что в городском округе Истра ограничен полет беспилотных и летательных аппаратов."Необходимо обращать внимание на людей, которые запускают дроны или самолеты во дворе, на улице, в парках, на балконах или крышах. Дрон может находиться на земле, в руках или на треноге. Запуск дрона может производиться группой лиц или одним человеком", - заявила глава города.По ее словам, в таких случаях нужно позвонить на линию "112", сообщить место обнаружения, время и размер дрона, сделать фото / видео момента запуска и лиц, запускающих дрон.
https://ria.ru/20230525/bespilotnik-1874125157.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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бпла, происшествия, истра, татьяна витушева, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, БПЛА, Происшествия, Истра, Татьяна Витушева, Атака украинских беспилотников на Москву
Глава городского округа Истра рассказала о поисках фрагментов беспилотников

Глава Истры Витушева: территория в районе Павлово-1 обследуется на предмет фрагментов БПЛА

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Территория в районе деревни Павлово-1 городского округа Истра обследуется на предмет падения мелких фрагментов БПЛА, заявила в Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
"В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю - все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", - написала Витушева.
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Она обратилась к жителям и попросила нигде не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО. Также напомнила, что в городском округе Истра ограничен полет беспилотных и летательных аппаратов.
«
"Необходимо обращать внимание на людей, которые запускают дроны или самолеты во дворе, на улице, в парках, на балконах или крышах. Дрон может находиться на земле, в руках или на треноге. Запуск дрона может производиться группой лиц или одним человеком", - заявила глава города.
По ее словам, в таких случаях нужно позвонить на линию "112", сообщить место обнаружения, время и размер дрона, сделать фото / видео момента запуска и лиц, запускающих дрон.
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Специальная военная операция на УкраинеБПЛАПроисшествияИстраТатьяна ВитушеваАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
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