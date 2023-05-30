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Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте - РИА Новости, 30.05.2023
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08:38 30.05.2023 (обновлено: 08:58 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте - РИА Новости, 30.05.2023
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
Житель дома на Ленинском проспекте, куда прилетел БПЛА, рассказал РИА Новости, что беспилотник прилетел в квартиру на 14 этаже, в которой находились три... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:38
2023-05-30T08:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Житель дома на Ленинском проспекте, куда прилетел БПЛА, рассказал РИА Новости, что беспилотник прилетел в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал. Как передаёт корреспондент РИА Новости, дом 92к 1 на Ленинском проспекте оцепила полиция, рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные. Как сообщал столичный департамент транспорта, движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто. "На 14 этаже в квартиру проник. Там три девчонки было", - сказал собеседник агентства. Другой житель дома также рассказал, что взрыва не было слышно, в дверь постучала полиция и попросила выйти из дома. "Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить", - сказал собеседник агентства. Как рассказывают жильцы дома, все произошло около 6 утра, всех вывели на улицу. По наблюдению корреспондента РИА Новости, эвакуированные жители продолжают находиться около дома, для них подогнали специальный автобус, где можно подождать.Около подъезда виднеются обломки серого беспилотника."Нам позвонили из Химок, практически разбудили нас, сказали, мол, к вам там прилетело. Мы сразу выбежали смотреть, но "крылышки" они уже убрали", - рассказала жительница дома.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал.
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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Кадры с места ЧП
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, москва, видео
Происшествия, Москва
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Житель дома на Ленинском проспекте, куда прилетел БПЛА, рассказал РИА Новости, что беспилотник прилетел в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал.
2023-05-30T08:38
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Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте

Очевидец: дрон влетел в окно на 14 этаже дома на Ленинском проспекте, никто не пострадал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Житель дома на Ленинском проспекте, куда прилетел БПЛА, рассказал РИА Новости, что беспилотник прилетел в квартиру на 14 этаже, в которой находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, дом 92к 1 на Ленинском проспекте оцепила полиция, рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные. Как сообщал столичный департамент транспорта, движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто.
«
"На 14 этаже в квартиру проник. Там три девчонки было", - сказал собеседник агентства.
Другой житель дома также рассказал, что взрыва не было слышно, в дверь постучала полиция и попросила выйти из дома.
«
"Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить", - сказал собеседник агентства.
Как рассказывают жильцы дома, все произошло около 6 утра, всех вывели на улицу. По наблюдению корреспондента РИА Новости, эвакуированные жители продолжают находиться около дома, для них подогнали специальный автобус, где можно подождать.
Около подъезда виднеются обломки серого беспилотника.
«
"Нам позвонили из Химок, практически разбудили нас, сказали, мол, к вам там прилетело. Мы сразу выбежали смотреть, но "крылышки" они уже убрали", - рассказала жительница дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал.
 
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