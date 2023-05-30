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В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/belgorod-1875204637.html
В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов
В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов - РИА Новости, 30.05.2023
В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с энергетиками разрабатывает схему рисков и моделирует варианты... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:12
2023-05-30T23:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с энергетиками разрабатывает схему рисков и моделирует варианты отработки ситуаций, которые могут возникнуть при обстрелах и повреждениях энергетической инфраструктуры. Белгородскую область 29 мая многократно обстреливали со стороны Украины. Только в Шебекинском округе зафиксировано больше 150 прилётов. В результате в Шебекино, сёлах Новая Таволжанка и Графовка, помимо прочих разрушений, были повреждены линии электропередачи. По словам губернатора, это "одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения". "Провел совещание с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Владимировичем Маковским и руководством "Белгородэнерго" по вопросу энергозащищенности объектов ТЭК. Совместными усилиями разрабатываем схему рисков и моделируем варианты отработки той или иной ситуации, которая может быть в любом из приграничных муниципалитетов", — сообщил Гладков.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
белгородская область
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов

Белгородский губернатор Гладков разработает схему рисков на случай обстрелов

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела ПВР в Белгородской области
Последствия обстрела ПВР в Белгородской области
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела ПВР в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с энергетиками разрабатывает схему рисков и моделирует варианты отработки ситуаций, которые могут возникнуть при обстрелах и повреждениях энергетической инфраструктуры.
Белгородскую область 29 мая многократно обстреливали со стороны Украины. Только в Шебекинском округе зафиксировано больше 150 прилётов. В результате в Шебекино, сёлах Новая Таволжанка и Графовка, помимо прочих разрушений, были повреждены линии электропередачи. По словам губернатора, это "одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения".
"Провел совещание с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Владимировичем Маковским и руководством "Белгородэнерго" по вопросу энергозащищенности объектов ТЭК. Совместными усилиями разрабатываем схему рисков и моделируем варианты отработки той или иной ситуации, которая может быть в любом из приграничных муниципалитетов", — сообщил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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