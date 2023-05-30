https://ria.ru/20230530/belgorod-1875204637.html

В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов

В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов - РИА Новости, 30.05.2023

В Белгородской области разработают схему рисков на случай обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с энергетиками разрабатывает схему рисков и моделирует варианты... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:12

2023-05-30T23:12

2023-05-30T23:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с энергетиками разрабатывает схему рисков и моделирует варианты отработки ситуаций, которые могут возникнуть при обстрелах и повреждениях энергетической инфраструктуры. Белгородскую область 29 мая многократно обстреливали со стороны Украины. Только в Шебекинском округе зафиксировано больше 150 прилётов. В результате в Шебекино, сёлах Новая Таволжанка и Графовка, помимо прочих разрушений, были повреждены линии электропередачи. По словам губернатора, это "одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения". "Провел совещание с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Игорем Владимировичем Маковским и руководством "Белгородэнерго" по вопросу энергозащищенности объектов ТЭК. Совместными усилиями разрабатываем схему рисков и моделируем варианты отработки той или иной ситуации, которая может быть в любом из приграничных муниципалитетов", — сообщил Гладков.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия