https://ria.ru/20230530/basseyn-1875192353.html
В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна
В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна - РИА Новости, 30.05.2023
В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна
Четыре человека почувствовали недомогание после посещения бассейна в фитнес-клубе на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:07
2023-05-30T21:07
2023-05-30T21:07
происшествия
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россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Четыре человека почувствовали недомогание после посещения бассейна в фитнес-клубе на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 29 мая во время посещения бассейна в одном из фитнес-клубов на северо-востоке Москвы четыре человека почувствовали жжение в глазах, появился сильный кашель. "По данному факту проводится доследственная проверка. Четыре человека обследованы врачами, в настоящее время их жизни ничего не угрожает", - сказали в ведомстве. Сейчас следователи работают на месте происшествия, опрашивают сотрудников фитнес-центра, изучают служебную документацию.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна
В Москве четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна в фитнес-клубе