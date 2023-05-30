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Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУМЧС РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:37
2023-05-30T21:37
2023-05-30T21:37
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУМЧС России по Ростовской области. По его информации, в 19.46 мск во вторник спасателям поступила информация о пожаре на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца, 33. "По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет", - сказал он. В ведомстве уточнили, что соседние квартиры не повреждены. В 20.15 пожар ликвидирован.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, один человек пострадал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУМЧС России по Ростовской области.
По его информации, в 19.46 мск во вторник спасателям поступила информация о пожаре на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца, 33.
"По уточненной информации, произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет", - сказал он.
В ведомстве уточнили, что соседние квартиры не повреждены. В 20.15 пожар ликвидирован.
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