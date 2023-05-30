https://ria.ru/20230530/bali-1875113513.html

На Бали арестовали несколько россиян по подозрению в торговле наркотиками

На Бали арестовали несколько россиян по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 30.05.2023

На Бали арестовали несколько россиян по подозрению в торговле наркотиками

Полиция индонезийского острова Бали объявила, что раскрыла сеть международных наркоторговцев, под стражу взяты несколько граждан России и Узбекистана. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:10

2023-05-30T16:10

2023-05-30T16:10

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали объявила, что раскрыла сеть международных наркоторговцев, под стражу взяты несколько граждан России и Узбекистана. Индонезийский портал Kompas приводит имена двух россиян из общего числа арестованных – Денис Комаров и Денис Романов. Сообщается, что арестованы также два гражданина Узбекистана - Азамат Бабниязов и Магомед Хамидов. Точное число арестованных иностранцев не уточняется. "Офицеры полиции конфисковали улики в виде 1678 граммов марихуаны, 67 граммов гашиша и трех пистолетов для страйкбола... Азамат Бабниязов признался, что получал указания от Романова Дениса и поставлял наркотики заказывавшим их иностранцам", - пишет портал. Позже сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана Хамидова на вилле в районе Керобокан, округ Бадунг. Офицеры изъяли у задержанного марихуану, гашиш и кокаин. По данным Kompas, есть подозрения, что Хамидов получал наркотики от Комарова. На допросе ни Комаров, ни Романов не признались в продаже товара другим подозреваемым. Следствие продолжается. В конце апреля двое граждан России были арестованы на Бали после вечеринки на вилле, их заподозрили в употреблении наркотиков.

https://ria.ru/20230530/indoneziya-1875017069.html

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