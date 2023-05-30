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В Совфеде заявили, что удары ВСУ по Москве несоизмеримы с действиями России - РИА Новости, 30.05.2023
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18:09 30.05.2023 (обновлено: 18:24 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/ataki-1875155041.html
В Совфеде заявили, что удары ВСУ по Москве несоизмеримы с действиями России
В Совфеде заявили, что удары ВСУ по Москве несоизмеримы с действиями России - РИА Новости, 30.05.2023
В Совфеде заявили, что удары ВСУ по Москве несоизмеримы с действиями России
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:09
2023-05-30T18:24
россия
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в мире
наталья никонорова
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений."Не удается скрыть, что штаб-квартира ГУР оказалась беззащитной перед атаками российских ВКС. Но прямых причинно-следственных связей между этими фактами нет. Есть прямая связь с террористической направленностью киевского режима. Удары по мирным кварталам совершенно несоизмеримы с ударами по военным объектам", - сказала Никонорова.Сенатор отметила, что киевский режим осуществлял такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось."Поведение киевского режима давно вышло за рамки любых правил ведения боевых действий. Одной из целей сегодняшнего террористического акта, безусловно, являлась попытка устрашения наших граждан. А еще - получение картинки с разрушениями для отчета перед заокеанскими кураторами", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875149492.html
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html
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россия, украина, в мире, наталья никонорова, москва, бпла
Россия, Украина, В мире, Наталья Никонорова, Москва, БПЛА
В Совфеде заявили, что удары ВСУ по Москве несоизмеримы с действиями России

Сенатор Никонорова: атаки ВСУ по Москве несоизмеримы с ударами России по военным объектам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака Украины беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
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"Не удается скрыть, что штаб-квартира ГУР оказалась беззащитной перед атаками российских ВКС. Но прямых причинно-следственных связей между этими фактами нет. Есть прямая связь с террористической направленностью киевского режима. Удары по мирным кварталам совершенно несоизмеримы с ударами по военным объектам", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что киевский режим осуществлял такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось.
"Поведение киевского режима давно вышло за рамки любых правил ведения боевых действий. Одной из целей сегодняшнего террористического акта, безусловно, являлась попытка устрашения наших граждан. А еще - получение картинки с разрушениями для отчета перед заокеанскими кураторами", - заключила парламентарий.
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