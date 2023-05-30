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В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В ООН прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

ООН осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:16

2023-05-30T20:16

2023-05-30T20:31

москва

оон

атака украинских беспилотников на москву

стефан дюжаррик

россия

украина

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ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать атаку БПЛА на Москву."Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение", - сказал Дюжаррик.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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москва, оон, атака украинских беспилотников на москву, стефан дюжаррик, россия, украина