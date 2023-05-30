https://ria.ru/20230530/ataka-1875166839.html

В Белом доме отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

В Белом доме отреагировали на атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

В Белом доме отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

Белый дом в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, говорится в заявлении Совета по национальной безопасности, полученное РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:47

2023-05-30T18:47

2023-05-30T18:59

москва

россия

атака украинских беспилотников на москву

украина

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, говорится в заявлении Совета по национальной безопасности, полученное РИА Новости."Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказано в сообщении.В Белом доме добавили, что США остаются сфокусированы на предоставлении Украине оборудования и проведении обучения, "необходимого для возвращения" утраченных территорий.Во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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москва, россия, атака украинских беспилотников на москву, украина, сергей лавров, нато