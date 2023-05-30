https://ria.ru/20230530/ataka-1875149492.html

Кадыров после атаки дронов по Москве пригрозил показать, что такое месть

Кадыров после атаки дронов по Москве пригрозил показать, что такое месть - РИА Новости, 30.05.2023

Кадыров после атаки дронов по Москве пригрозил показать, что такое месть

Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве заявил в своем Telegram-канале, что российские силы скоро покажут в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:55

2023-05-30T17:55

2023-05-30T19:06

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

москва

атака украинских беспилотников на москву

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов по Москве заявил в своем Telegram-канале, что российские силы скоро покажут в зоне специальной военной операции, "что такое месть в полном смысле слова". "Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают. Война-то идет совершенно в другом месте... Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие - они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться", - написал Кадыров. Он заявил, что украинские власти используют излюбленный метод террористов: "бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя", отдавая приказы об атаке объектов невоенной инфраструктуры. "Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - отметил Кадыров.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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рамзан кадыров, москва, атака украинских беспилотников на москву, украина