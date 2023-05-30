https://ria.ru/20230530/ataka-1875109557.html

Эксперт оценил работу российских систем РЭБ при атаке дронов на Москву

Эксперт оценил работу российских систем РЭБ при атаке дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперт оценил работу российских систем РЭБ при атаке дронов на Москву

Российские системы радиоэлектронной борьбы показали высокую эффективность при отражении атаки украинских дронов на Москву, благодаря им даже попавшие в здания... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:58

2023-05-30T15:58

2023-05-30T15:58

москва

россия

украина

алексей леонков

следственный комитет россии (ск рф)

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы показали высокую эффективность при отражении атаки украинских дронов на Москву, благодаря им даже попавшие в здания беспилотники не взорвались, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. "Хорошо показали себя наши комплексы РЭБ, которые подавили электронику украинских дронов. К сожалению, часть БЛА самолётного типа спланировали и попали по жилым домам, но благодаря тому, что мы их подавили, взрыватели беспилотников не сработали – это говорит о качественной работе нашей радиоэлектронной борьбы, в противном случае речь шла бы о больших жертвах", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что долетевшие до Москвы дроны были оснащены блоками управления в миллиметровом диапазоне, которые работают по системе Starlink, благодаря которой операторы могут осуществлять корректировку полёта в режиме реального времени. "При известных плюсах у них есть и недостатки – прежде всего, такие дроны подвержены воздействию РЭБ", - пояснил Леонков. Собеседник агентства предположил, что Киев планировал поразить нефтебазы, в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875104338.html

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москва, россия, украина, алексей леонков, следственный комитет россии (ск рф), атака украинских беспилотников на москву