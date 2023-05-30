https://ria.ru/20230530/ataka-1875076241.html

В Совфеде заявили, что террористическая атака на Москву провалилась

В Совфеде заявили, что террористическая атака на Москву провалилась - РИА Новости, 30.05.2023

В Совфеде заявили, что террористическая атака на Москву провалилась

Террористическая атака на Москву с помощью БПЛА полностью провалилась, никому не дано запугать россиян, заявил сенатор Константин Долгов. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:39

2023-05-30T14:39

2023-05-30T14:39

специальная военная операция на украине

москва

московская область (подмосковье)

константин долгов

атака украинских беспилотников на москву

андрей воробьев

сергей собянин

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Террористическая атака на Москву с помощью БПЛА полностью провалилась, никому не дано запугать россиян, заявил сенатор Константин Долгов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. "Террористическая атака неонацистского киевского режима на Москву полностью провалилась. Отлично отработали наши военные, система ПВО. Четко и слаженно действовали все экстренные службы - федеральные, Москвы и Московской области", - написал политик в своем телеграм-канале. По его словам, не менее важно, что "не достигла своих целей очередная террористическая акция подпитываемой Западом клики (Владимира) Зеленского и психологически". А именно на это во многом и был расчёт. Никому не дано запугать россиян, поколебать нашу уверенность в победе, подчеркнул Долгов. "Эта сорвавшаяся атака - ещё одно напоминание, что нет альтернативы достижению всех целей СВО, поставленных нашим президентом и верховным главнокомандующим. Включая демилитаризацию и денацификацию территории, находящейся пока под контролем киевского режима", — заключил он.

https://ria.ru/20230530/dron-1875026943.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), константин долгов, атака украинских беспилотников на москву, андрей воробьев, сергей собянин