https://ria.ru/20230530/ataka-1875049296.html

Эксперт счел атаку беспилотников на Москву разведкой боем

Эксперт счел атаку беспилотников на Москву разведкой боем - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперт счел атаку беспилотников на Москву разведкой боем

Налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье не свидетельствует о налаживании Киевом массированного производства дронов, пока это – "разведка боем",... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:09

2023-05-30T13:09

2023-05-30T13:10

специальная военная операция на украине

москва

московская область (подмосковье)

атака украинских беспилотников на москву

украина

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье не свидетельствует о налаживании Киевом массированного производства дронов, пока это – "разведка боем", призванная выявить слабые места российской ПВО, заявил во вторник РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Произошедший налет не говорит о том, что Украине удалось наладить у себя серийное производство таких БЛА. Пока это в значительной степени "разведка боем" - противник прощупывает нашу оборону и подбирает возможные способы ее преодоления", - заключил собеседник агентства. Федутинов отметил, что в ходе атаки Украина, вероятно, применила неизвестный БЛА, выполненный по схеме "утка", который может являться новой разработкой украинских инженеров. "Подобные беспилотники могли разработать специалисты Харьковского авиационного института и инженеры, связанные с киевским КБ "Взлет". Киев мог также адаптировать под ударные задачи гражданские дроны, имеющиеся в открытой продаже", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230530/ataka-1875040246.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), атака украинских беспилотников на москву, украина