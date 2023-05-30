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Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима - РИА Новости, 30.05.2023
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12:46 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ataka-1875040246.html
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима - РИА Новости, 30.05.2023
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима
Появление беспилотников в Москве - это атака киевского режима, это необходимо понимать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:46
2023-05-30T12:46
москва
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Появление беспилотников в Москве - это атака киевского режима, это необходимо понимать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в соцсетях, что дроны, появившиеся в Москве, целились в направлении Рублевского шоссе. Песков отказался отвечать на вопрос, известно ли, откуда были запущены беспилотники. "Этого не могу сказать, это информация для специалистов, для военных, для специальных служб... Не располагаю такой информацией", - сказал он.
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москва, россия, украина, дмитрий песков
Москва, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима

Песков заявил, что появление беспилотников в Москве — это атака киевского режима

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Появление беспилотников в Москве - это атака киевского режима, это необходимо понимать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
"Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в соцсетях, что дроны, появившиеся в Москве, целились в направлении Рублевского шоссе.
Песков отказался отвечать на вопрос, известно ли, откуда были запущены беспилотники. "Этого не могу сказать, это информация для специалистов, для военных, для специальных служб... Не располагаю такой информацией", - сказал он.
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Песков назвал атаку на Москву ответом на удары по центру принятия решений
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