https://ria.ru/20230530/ataka-1875040246.html
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима - РИА Новости, 30.05.2023
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима
Появление беспилотников в Москве - это атака киевского режима, это необходимо понимать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:46
2023-05-30T12:46
2023-05-30T12:46
москва
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Появление беспилотников в Москве - это атака киевского режима, это необходимо понимать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения в соцсетях, что дроны, появившиеся в Москве, целились в направлении Рублевского шоссе. Песков отказался отвечать на вопрос, известно ли, откуда были запущены беспилотники. "Этого не могу сказать, это информация для специалистов, для военных, для специальных служб... Не располагаю такой информацией", - сказал он.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875038519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, дмитрий песков
Москва, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков назвал атаку БПЛА на Москву актом киевского режима
Песков заявил, что появление беспилотников в Москве — это атака киевского режима