https://ria.ru/20230530/ataka-1875038519.html

Песков назвал атаку на Москву ответом на удары по центру принятия решений

Песков назвал атаку на Москву ответом на удары по центру принятия решений - РИА Новости, 30.05.2023

Песков назвал атаку на Москву ответом на удары по центру принятия решений

Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом Киева на удар по одному из центров принятия решений, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:40

2023-05-30T12:40

2023-05-30T17:04

москва

россия

московская область (подмосковье)

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом Киева на удар по одному из центров принятия решений, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что Владимир Путин получает всю оперативную информацию без каких-либо задержек.Власти Москвы, Подмосковья и военные сработали должным образом, "хорошо сработала и система ПВО", продолжил Песков.На вопрос, как в Кремле оценивают защищенность столицы, Песков вновь указал на хорошую работу ПВО и Минобороны.Он также отказался сообщить, известны ли места запусков беспилотников."Этого не могу сказать, это информация для специалистов, для военных, для специальных служб", — добавил представитель Кремля. Сегодняшнее нападение "лишний раз подтверждает" необходимость продолжения специальной военной операции и достижения ее целей, заключил Песков.По информации Минобороны, ранним утром киевские военные провели атаку на московский регион, использовав для этого восемь беспилотников. Три дрона подавили средства радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил в Подмосковье ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Упавшие беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Еще один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.Накануне российское Минобороны сообщило, что войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20230530/napadenie-1875028809.html

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, московская область (подмосковье), атака украинских беспилотников на москву