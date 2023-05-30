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Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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11:43 30.05.2023 (обновлено: 11:54 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/ataka-1875023036.html
Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву
Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву
Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:43
2023-05-30T11:54
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
атака украинских беспилотников на москву
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Подчеркивается, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с ложными данными "об обстоятельствах происшествий в столице". О чем именно шла речь в фейковых публикациях, не уточняется."Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали представителям СМИ и блогосферы "воздержаться от распространения ложных данных", в том числе о "происшествиях в Москве", а при подготовке сообщений опираться на официальные источники.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
https://ria.ru/20230530/pvo-1875011892.html
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москва
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москва, происшествия, атака украинских беспилотников на москву, московская область (подмосковье)
Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Атака украинских беспилотников на Москву, Московская область (Подмосковье)
Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву

Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVСотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Подчеркивается, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с ложными данными "об обстоятельствах происшествий в столице". О чем именно шла речь в фейковых публикациях, не уточняется.
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"Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали представителям СМИ и блогосферы "воздержаться от распространения ложных данных", в том числе о "происшествиях в Москве", а при подготовке сообщений опираться на официальные источники.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияАтака украинских беспилотников на МосквуМосковская область (Подмосковье)
 
 
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