https://ria.ru/20230530/ataka-1875023036.html

Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву

Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву - РИА Новости, 30.05.2023

Прокуратура нашла в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву

Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:43

2023-05-30T11:43

2023-05-30T11:54

москва

специальная военная операция на украине

происшествия

атака украинских беспилотников на москву

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву и предупредила СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Подчеркивается, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с ложными данными "об обстоятельствах происшествий в столице". О чем именно шла речь в фейковых публикациях, не уточняется."Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали представителям СМИ и блогосферы "воздержаться от распространения ложных данных", в том числе о "происшествиях в Москве", а при подготовке сообщений опираться на официальные источники.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230530/pvo-1875011892.html

https://ria.ru/20230528/bpla-1874659253.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, происшествия, атака украинских беспилотников на москву, московская область (подмосковье)