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В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов
В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов - РИА Новости, 30.05.2023
В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов
Жители домов в Москве, пострадавших от украинских беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:24
2023-05-30T11:24
2023-05-30T14:19
сергей собянин
специальная военная операция на украине
москва
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жители домов в Москве, пострадавших от украинских беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Экстренные службы закончили обследовать здания, получившие незначительные повреждения."Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", — уточнил мэр.Собянин поручил специалистам в максимально короткие сроки устранить все повреждения.По информации Минобороны, киевские военные использовали для атаки восемь беспилотников. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил в Подмосковье ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Упавшие беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Еще один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.Жителей эвакуировали. По словам Собянина, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой украинских властей.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875006697.html
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Последствия попадания беспилотника в дом на улице Атласова в Новой Москве
Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации.
2023-05-30T11:24
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Обстановка у московской многоэтажки, куда попал беспилотник
Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
2023-05-30T11:24
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"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, атака украинских беспилотников на москву
Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Москва, Атака украинских беспилотников на Москву
В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов
Собянин сообщил о возвращении эвакуированных жителей в дома после атак БПЛА на Москву