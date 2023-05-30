https://ria.ru/20230530/ataka-1875018059.html

В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов

В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов - РИА Новости, 30.05.2023

В Москве возвращаются в дома жители, эвакуированные после атак дронов

Жители домов в Москве, пострадавших от украинских беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:24

2023-05-30T11:24

2023-05-30T14:19

сергей собянин

специальная военная операция на украине

москва

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жители домов в Москве, пострадавших от украинских беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Экстренные службы закончили обследовать здания, получившие незначительные повреждения."Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", — уточнил мэр.Собянин поручил специалистам в максимально короткие сроки устранить все повреждения.По информации Минобороны, киевские военные использовали для атаки восемь беспилотников. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять аппаратов сбил в Подмосковье ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Упавшие беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Еще один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.Жителей эвакуировали. По словам Собянина, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой украинских властей.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875006697.html

москва

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Последствия попадания беспилотника в дом на улице Атласова в Новой Москве Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. "В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации. 2023-05-30T11:24 true PT0M49S

Обстановка у московской многоэтажки, куда попал беспилотник Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале. 2023-05-30T11:24 true PT0M59S

"Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве "Что-то зажужжало, потом был глухой удар": комментарии жителей дома на Профсоюзной улице в Москве 2023-05-30T11:24 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей собянин, москва, атака украинских беспилотников на москву