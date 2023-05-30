https://ria.ru/20230530/ataka-1874994211.html
Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны
Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны
Беспилотники, атаковавшие Москву, могли прилететь и со стороны Прибалтики, и, например, Харькова, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:02
2023-05-30T10:02
2023-05-30T17:03
в мире
москва
прибалтика
харьков
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие Москву, могли прилететь и со стороны Прибалтики, и, например, Харькова, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев. По данным Минобороны России, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто", — сказал Бабинцев. Он добавил, что "небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 килограммов может спокойно пролететь 1,5-2 тысячи километров, это не проблема".
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html
москва
прибалтика
харьков
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка у московской многоэтажки, куда попал беспилотник
Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
2023-05-30T10:02
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, прибалтика, харьков, атака украинских беспилотников на москву
В мире, Москва, Прибалтика, Харьков, Атака украинских беспилотников на Москву
Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны
Эксперт: атаки БПЛА на Москву могли идти как со стороны Прибалтики, так и Харькова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие Москву, могли прилететь и со стороны Прибалтики, и, например, Харькова, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев.
По данным Минобороны России
, сегодня утром Украина
предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье
, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
"Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто", — сказал Бабинцев.
Он добавил, что "небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 килограммов может спокойно пролететь 1,5-2 тысячи километров, это не проблема".
Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа, считает эксперт