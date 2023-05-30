https://ria.ru/20230530/ataka-1874994211.html

Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны

Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны

Беспилотники, атаковавшие Москву, могли прилететь и со стороны Прибалтики, и, например, Харькова, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:02

2023-05-30T10:02

2023-05-30T17:03

в мире

москва

прибалтика

харьков

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие Москву, могли прилететь и со стороны Прибалтики, и, например, Харькова, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев. По данным Минобороны России, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто", — сказал Бабинцев. Он добавил, что "небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 килограммов может спокойно пролететь 1,5-2 тысячи километров, это не проблема".

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

москва

прибалтика

харьков

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у московской многоэтажки, куда попал беспилотник Украинские силовики использовали восемь беспилотников для нападения на Москву, сообщило Минобороны в Telegram-канале. 2023-05-30T10:02 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, прибалтика, харьков, атака украинских беспилотников на москву