https://ria.ru/20230530/arest-1875073328.html
Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 30.05.2023
Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Московский городской суд во вторник оставил в СИЗО сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:34
2023-05-30T14:34
2023-05-30T14:34
россия
москва
московский городской суд
исламское государство
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московский городской суд во вторник оставил в СИЗО сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая оставить без изменения", - огласила решение судья Юлия Боброва. Заседание началось с того, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, награду "Золотая маска" и другие документы. Защита настаивала, что "Золотая маска", - это главная театральная награда, сравнимая с "Юристом года", что свидетельствует о том, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что "личность безупречна". Сама Петрийчук участвовала по видеоконференцсвязи. "Я ни то что не намерена скрываться, я максимально готова участвовать и никакого нарушения закона не было",- заявила она. Судья уточнила, где она была задержана, Петрийчук ответила, что в аэропорту Внуково, она улетала в Турцию на майские праздники, куда заблаговременно был куплен билет. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, пояснив, что за основу спорного сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой, а целью было "предостеречь молодых девушек". Прокурор кратко выразил свое согласие с постановлением районного суда об аресте, назвав его "законным и обоснованным" В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Жалобу Беркович Мосгорсуд также отклонил ранее. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович - режиссер пьесы, Петрийчук - сценарист.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московский городской суд, исламское государство, происшествия
Россия, Москва, Московский городской суд, Исламское государство, Происшествия
Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Мосгорсуд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московский городской суд во вторник оставил в СИЗО сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы
от 5 мая оставить без изменения", - огласила решение судья Юлия Боброва.
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Заседание началось с того, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, награду "Золотая маска" и другие документы. Защита настаивала, что "Золотая маска", - это главная театральная награда, сравнимая с "Юристом года", что свидетельствует о том, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что "личность безупречна".
Сама Петрийчук участвовала по видеоконференцсвязи. "Я ни то что не намерена скрываться, я максимально готова участвовать и никакого нарушения закона не было",- заявила она.
Судья уточнила, где она была задержана, Петрийчук ответила, что в аэропорту Внуково, она улетала в Турцию
на майские праздники, куда заблаговременно был куплен билет.
Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, пояснив, что за основу спорного сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой
, а целью было "предостеречь молодых девушек".
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Прокурор кратко выразил свое согласие с постановлением районного суда об аресте, назвав его "законным и обоснованным"
В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ
(оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Жалобу Беркович Мосгорсуд также отклонил ранее.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович - режиссер пьесы, Петрийчук - сценарист.
*Запрещенная в России террористическая организация
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