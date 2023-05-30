https://ria.ru/20230530/arest-1875073328.html

Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 30.05.2023

Суд оставил в СИЗО сценариста Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Московский городской суд во вторник оставил в СИЗО сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:34

2023-05-30T14:34

2023-05-30T14:34

россия

москва

московский городской суд

исламское государство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69fbbe40adb675c0747e13be58ca41a.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московский городской суд во вторник оставил в СИЗО сценариста Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая оставить без изменения", - огласила решение судья Юлия Боброва. Заседание началось с того, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, награду "Золотая маска" и другие документы. Защита настаивала, что "Золотая маска", - это главная театральная награда, сравнимая с "Юристом года", что свидетельствует о том, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что "личность безупречна". Сама Петрийчук участвовала по видеоконференцсвязи. "Я ни то что не намерена скрываться, я максимально готова участвовать и никакого нарушения закона не было",- заявила она. Судья уточнила, где она была задержана, Петрийчук ответила, что в аэропорту Внуково, она улетала в Турцию на майские праздники, куда заблаговременно был куплен билет. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, пояснив, что за основу спорного сюжета пьесы была взята история Варвары Карауловой, а целью было "предостеречь молодых девушек". Прокурор кратко выразил свое согласие с постановлением районного суда об аресте, назвав его "законным и обоснованным" В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Жалобу Беркович Мосгорсуд также отклонил ранее. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович - режиссер пьесы, Петрийчук - сценарист.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230529/arest-1874885183.html

https://ria.ru/20230522/blinovskaya-1873421409.html

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873708027.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, московский городской суд, исламское государство, происшествия