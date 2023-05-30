https://ria.ru/20230530/arest-1875036308.html

Суд оставил в СИЗО режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Суд оставил в СИЗО режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 30.05.2023

Суд оставил в СИЗО режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Московский городской суд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:32

2023-05-30T12:32

2023-05-30T12:32

москва

россия

происшествия

московский городской суд

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московский городской суд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 5 мая оставить без изменения", - огласила решение судья. Адвокат Ксения Карпинская просила избрать Беркович запрет определенных действий, домашний арест или отпустить под залог. Защита приобщила в материалы комплексную деструктологическую экспертизу по спектаклю, читка которого на YouTube послужила основанием для возбуждения дела, характеристики Беркович, документы о состоянии приемных детей, которых уже несколько раз забирали и возвращали в другие семьи – как пояснила адвокат, у девочек могут начаться "серьезные нарушения психоэмоционального состояния" из-за отсутствия матери. Беркович выступала на заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Она заявила, что спектакль был промаркирован "18+" и был "диалогом со взрослыми людьми о сложной проблеме". Заметив, что проект был оплачен Минкультом, она спросила: "Неужели вы думаете, что министерство культуры РФ хотя бы рубль даст на пропаганду терроризма?" Беркович также пожаловалась на условия в СИЗО, на разлуку с детьми, с которыми четыре года работали психологи и дефектологи, чтобы те перестали ломать мебель из страха, что "мама уйдет". Режиссер просила избрать ей любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Со стороны обвинения кратко выступила прокурор, которая заявила, что считает постановление районного суда законным и обоснованным; следователь на заседании не присутствовал. В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович - режиссер пьесы, Петрийчук - сценарист.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230526/gershkovich-1874294798.html

https://ria.ru/20230522/blinovskaya-1873421409.html

https://ria.ru/20230529/arest-1874885183.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, московский городской суд, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)