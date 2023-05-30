Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ* - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/arest-1875004955.html
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ* - РИА Новости, 30.05.2023
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*
Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:37
2023-05-30T10:37
в мире
италия
бергамо
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg
РИМ, 30 мая – РИА Новости. Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал совершить поджог, сообщило ведомство. Итальянец иностранного происхождения прошел через "быстрый процесс радикализации" и приступил к публикации в соцсетях видеороликов исламистского содержания. "Следственная деятельность, проведенная также при участии разведывательных органов и зарубежной полиции, показала, что несовершеннолетний принадлежал к сети молодых интернет-пользователей, поддерживающих ИГ* и присутствующих в различных странах Европы и Америки, многие из которых были арестованы в последние недели", - говорится в сообщении. В ходе расследования установлено, что молодой исламист "был готов перейти к действиям, разрабатывая поджог в своей местности". При обыске у него обнаружены многочисленные материалы террористического содержания, видеозаписи казней и руководства, касающихся оружия и изготовления бомб, которые он также распространял в сети. Итальянец обвиняется в сговоре с террористическими целями, оправдании терроризма, подготовке и подстрекательством к преступлениям с отягчающими обстоятельствами.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html
италия
бергамо
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8353273351a4bcd5acbe8048b7daa3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, бергамо, европа
В мире, Италия, Бергамо, Европа
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*

В итальянской провинции Бергамо арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мая – РИА Новости. Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал совершить поджог, сообщило ведомство.
Итальянец иностранного происхождения прошел через "быстрый процесс радикализации" и приступил к публикации в соцсетях видеороликов исламистского содержания.
"Следственная деятельность, проведенная также при участии разведывательных органов и зарубежной полиции, показала, что несовершеннолетний принадлежал к сети молодых интернет-пользователей, поддерживающих ИГ* и присутствующих в различных странах Европы и Америки, многие из которых были арестованы в последние недели", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что молодой исламист "был готов перейти к действиям, разрабатывая поджог в своей местности". При обыске у него обнаружены многочисленные материалы террористического содержания, видеозаписи казней и руководства, касающихся оружия и изготовления бомб, которые он также распространял в сети.
Итальянец обвиняется в сговоре с террористическими целями, оправдании терроризма, подготовке и подстрекательством к преступлениям с отягчающими обстоятельствами.
*Запрещенная в России террористическая организация
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу
17 апреля, 12:51
 
В миреИталияБергамоЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала