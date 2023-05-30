https://ria.ru/20230530/arest-1875004955.html
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ* - РИА Новости, 30.05.2023
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*
Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:37
2023-05-30T10:37
2023-05-30T10:37
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италия
бергамо
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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал совершить поджог, сообщило ведомство. Итальянец иностранного происхождения прошел через "быстрый процесс радикализации" и приступил к публикации в соцсетях видеороликов исламистского содержания. "Следственная деятельность, проведенная также при участии разведывательных органов и зарубежной полиции, показала, что несовершеннолетний принадлежал к сети молодых интернет-пользователей, поддерживающих ИГ* и присутствующих в различных странах Европы и Америки, многие из которых были арестованы в последние недели", - говорится в сообщении. В ходе расследования установлено, что молодой исламист "был готов перейти к действиям, разрабатывая поджог в своей местности". При обыске у него обнаружены многочисленные материалы террористического содержания, видеозаписи казней и руководства, касающихся оружия и изготовления бомб, которые он также распространял в сети. Итальянец обвиняется в сговоре с террористическими целями, оправдании терроризма, подготовке и подстрекательством к преступлениям с отягчающими обстоятельствами.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, бергамо, европа
В мире, Италия, Бергамо, Европа
В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*
В итальянской провинции Бергамо арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ
РИМ, 30 мая – РИА Новости. Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал совершить поджог, сообщило ведомство.
Итальянец иностранного происхождения прошел через "быстрый процесс радикализации" и приступил к публикации в соцсетях видеороликов исламистского содержания.
"Следственная деятельность, проведенная также при участии разведывательных органов и зарубежной полиции, показала, что несовершеннолетний принадлежал к сети молодых интернет-пользователей, поддерживающих ИГ* и присутствующих в различных странах Европы
и Америки
, многие из которых были арестованы в последние недели", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что молодой исламист "был готов перейти к действиям, разрабатывая поджог в своей местности". При обыске у него обнаружены многочисленные материалы террористического содержания, видеозаписи казней и руководства, касающихся оружия и изготовления бомб, которые он также распространял в сети.
Итальянец обвиняется в сговоре с террористическими целями, оправдании терроризма, подготовке и подстрекательством к преступлениям с отягчающими обстоятельствами.
*Запрещенная в России террористическая организация
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