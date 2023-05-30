https://ria.ru/20230530/arest-1875004955.html

В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*

В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ* - РИА Новости, 30.05.2023

В Италии арестовали несовершеннолетнего сторонника ИГ*

Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:37

2023-05-30T10:37

2023-05-30T10:37

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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Итальянская полиция в северной провинции Бергамо арестовала несовершеннолетнего сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал совершить поджог, сообщило ведомство. Итальянец иностранного происхождения прошел через "быстрый процесс радикализации" и приступил к публикации в соцсетях видеороликов исламистского содержания. "Следственная деятельность, проведенная также при участии разведывательных органов и зарубежной полиции, показала, что несовершеннолетний принадлежал к сети молодых интернет-пользователей, поддерживающих ИГ* и присутствующих в различных странах Европы и Америки, многие из которых были арестованы в последние недели", - говорится в сообщении. В ходе расследования установлено, что молодой исламист "был готов перейти к действиям, разрабатывая поджог в своей местности". При обыске у него обнаружены многочисленные материалы террористического содержания, видеозаписи казней и руководства, касающихся оружия и изготовления бомб, которые он также распространял в сети. Итальянец обвиняется в сговоре с террористическими целями, оправдании терроризма, подготовке и подстрекательством к преступлениям с отягчающими обстоятельствами.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, бергамо, европа