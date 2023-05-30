https://ria.ru/20230530/appstore-1875050252.html

AppStore отключил приложения "Единой России"

AppStore отключил приложения "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2023

AppStore отключил приложения "Единой России"

Магазин приложений AppStore отключил все приложения "Единой России", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:11

общество

сергей перминов

единая россия

apple

технологии

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Магазин приложений AppStore отключил все приложения "Единой России", сообщили в пресс-службе партии. "Маркетплейс AppStore отключил все приложения партии", - сказано в сообщении. Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, специалисты работают над их восстановлением в веб-формате. Не имея возможность сломать цифровую систему партии напрямую, "западные деятели" пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах иными доступными им способами", подчеркнул Перминов. "Несмотря на то, что санкции в отношении "Единой России" действуют уже достаточно давно, только сегодня мы получили уведомление, в котором сообщается, что приложения "Единой России" удалены из AppStore. А партия – является запрещенной организацией в соответствии с американским законодательством. Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли. Сейчас наши ИТ-специалисты делают все, чтобы сервисы работали в формате веб-страниц на устройствах Apple", - заключил замсекретаря генсовета партии.

https://ria.ru/20230520/2gis-1873063439.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сергей перминов, единая россия, apple, технологии, россия