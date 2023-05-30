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AppStore отключил приложения "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2023
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13:11 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/appstore-1875050252.html
AppStore отключил приложения "Единой России"
AppStore отключил приложения "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2023
AppStore отключил приложения "Единой России"
Магазин приложений AppStore отключил все приложения "Единой России", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:11
2023-05-30T13:11
общество
сергей перминов
единая россия
apple
технологии
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Магазин приложений AppStore отключил все приложения "Единой России", сообщили в пресс-службе партии. "Маркетплейс AppStore отключил все приложения партии", - сказано в сообщении. Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, специалисты работают над их восстановлением в веб-формате. Не имея возможность сломать цифровую систему партии напрямую, "западные деятели" пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах иными доступными им способами", подчеркнул Перминов. "Несмотря на то, что санкции в отношении "Единой России" действуют уже достаточно давно, только сегодня мы получили уведомление, в котором сообщается, что приложения "Единой России" удалены из AppStore. А партия – является запрещенной организацией в соответствии с американским законодательством. Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли. Сейчас наши ИТ-специалисты делают все, чтобы сервисы работали в формате веб-страниц на устройствах Apple", - заключил замсекретаря генсовета партии.
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общество, сергей перминов, единая россия, apple, технологии, россия
Общество, Сергей Перминов, Единая Россия, Apple, Технологии, Россия
AppStore отключил приложения "Единой России"

Маркетплейс AppStore отключил все приложения "Единой России"

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Магазин приложений AppStore отключил все приложения "Единой России", сообщили в пресс-службе партии.
"Маркетплейс AppStore отключил все приложения партии", - сказано в сообщении.
Как отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, специалисты работают над их восстановлением в веб-формате. Не имея возможность сломать цифровую систему партии напрямую, "западные деятели" пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах иными доступными им способами", подчеркнул Перминов.
"Несмотря на то, что санкции в отношении "Единой России" действуют уже достаточно давно, только сегодня мы получили уведомление, в котором сообщается, что приложения "Единой России" удалены из AppStore. А партия – является запрещенной организацией в соответствии с американским законодательством. Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли. Сейчас наши ИТ-специалисты делают все, чтобы сервисы работали в формате веб-страниц на устройствах Apple", - заключил замсекретаря генсовета партии.
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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20 мая, 02:48
 
ОбществоСергей ПерминовЕдиная РоссияAppleТехнологииРоссия
 
 
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