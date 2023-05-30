https://ria.ru/20230530/amerikanets-1875173248.html
Суд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского
Суд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского - РИА Новости, 30.05.2023
Суд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского
Воронежский областной суд смягчил с 4,5 до 3,5 лет приговор суда первой инстанции в отношении гражданина США Роберта Гилмана за нападение на полицейского,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:16
2023-05-30T19:16
2023-05-30T19:56
происшествия
воронеж
россия
сша
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд смягчил с 4,5 до 3,5 лет приговор суда первой инстанции в отношении гражданина США Роберта Гилмана за нападение на полицейского, передает корреспондент РИА Новости.Центральный районный суд Воронежа в октябре прошлого года приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. В жалобе защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции Воронежский областной суд начал рассматривать 29 мая."Смягчить наказание до трех лет шести месяцев", - сказал судья Сергей Черник.Суд апелляционной инстанции исключил из решения первой инстанции привлечение Гилмана к дисциплинарной ответственности, наличие у него дисциплинарных взысканий в период нахождения в СИЗО. Также суд зачел в срок наказания время пребывания Гилмана под административным арестом - с 19 по 23 января 2022 года.Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.
https://ria.ru/20230524/vinnik-1873969825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, сша, воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Россия, США, Воронежский областной суд
Суд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского
Суд в Воронеже смягчил американцу Гилману приговор за нападение на полицейского