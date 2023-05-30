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В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов - РИА Новости, 30.05.2023
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08:54 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/aeroport-1874969153.html
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов - РИА Новости, 30.05.2023
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов
Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:54
2023-05-30T08:54
москва
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в Росавиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. "По состоянию на 08.00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - сообщили в Росавиации.
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москва, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов

В Росавиации подтвердили, что московские аэропорты работают штатно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в Росавиации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
"По состоянию на 08.00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - сообщили в Росавиации.
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
08:17
 
МоскваПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей СобянинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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