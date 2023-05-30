https://ria.ru/20230530/aeroport-1874969153.html

В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов

В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов - РИА Новости, 30.05.2023

В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:54

2023-05-30T08:54

2023-05-30T08:54

москва

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в Росавиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. "По состоянию на 08.00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)