https://ria.ru/20230530/aeroport-1874969153.html
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов - РИА Новости, 30.05.2023
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов
Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:54
2023-05-30T08:54
2023-05-30T08:54
москва
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а аэропортовые службы и авиадиспетчера осуществляют работу без особенностей, сообщили журналистам в Росавиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. "По состоянию на 08.00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Росавиации подтвердили штатную работу московских аэропортов
В Росавиации подтвердили, что московские аэропорты работают штатно