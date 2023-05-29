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ВС в ходе ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства

ВС в ходе ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства - РИА Новости, 29.05.2023

ВС в ходе ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ в ходе сегодняшних ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства, вероятно, Patriot. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:02

2023-05-29T19:02

2023-05-29T19:02

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

украина

ян гагин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ в ходе сегодняшних ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства, вероятно, Patriot. "Были нанесены две волны ударов: первая волна - это были беспилотные летательные аппараты, это были "герани", с помощью которых были поражены некоторые цели на территории Украины, и в том числе были выявлены силы и средства ПВО украинских вооружённых сил - время их реакции, их дислокация и прочие характеристики", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, следующая волна ударов была нанесена с помощью крылатых ракет, которые "качественно поразил свои цели". "Это были и склады боеприпасов, и склады тылового имущества, в том числе есть информация о том, что действительно был поражен один из комплексов ПВО иностранного производства. Вероятно, что это один из Patriot", - заявил Гагин. В понедельник в Киеве и Киевской области дважды объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах в ряде районов. Позже тревогу отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230529/draka-1874909559.html

https://ria.ru/20230529/zaderzhanie-1874891725.html

киев

донецкая народная республика

украина

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киев, донецкая народная республика, украина, ян гагин, вооруженные силы рф, россия