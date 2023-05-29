https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874802081.html

Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда

Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда - РИА Новости, 29.05.2023

Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда

Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:23

2023-05-29T13:23

2023-05-29T13:23

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". По словам ведущего, Николас и Джозеф Шенк (они же Николай и Иосиф Шейнкеры), одни из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, — двоюродные братья его деда. Он признался, что родственники из США попытались связаться с его семьей. "Когда я уже в институте учился, из Америки пришел довольно пухлый конверт на имя моего отца. Писала женщина. Она была продюсером бродвейских театров. Она то ли внучка, то ли дочь одного из этих Шенков", — вспомнил Якубович.К письму было проложено изображение с генеалогическим древом. Однако оно не сохранилось. Ранее сообщалось, что Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье.

https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861268222.html

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Елена Громова

новости культуры, леонид якубович, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, звезды