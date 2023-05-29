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Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
13:23 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874802081.html
Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда
Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда - РИА Новости, 29.05.2023
Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда
Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:23
2023-05-29T13:23
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". По словам ведущего, Николас и Джозеф Шенк (они же Николай и Иосиф Шейнкеры), одни из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, — двоюродные братья его деда. Он признался, что родственники из США попытались связаться с его семьей. &quot;Когда я уже в институте учился, из Америки пришел довольно пухлый конверт на имя моего отца. Писала женщина. Она была продюсером бродвейских театров. Она то ли внучка, то ли дочь одного из этих Шенков&quot;, — вспомнил Якубович.К письму было проложено изображение с генеалогическим древом. Однако оно не сохранилось. Ранее сообщалось, что Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье.
https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861268222.html
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новости культуры, леонид якубович, голливуд, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Леонид Якубович, Голливуд, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда

Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда братьями Шенками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИнтервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о родстве с основателями Голливуда. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
По словам ведущего, Николас и Джозеф Шенк (они же Николай и Иосиф Шейнкеры), одни из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, — двоюродные братья его деда.
Он признался, что родственники из США попытались связаться с его семьей.
«

"Когда я уже в институте учился, из Америки пришел довольно пухлый конверт на имя моего отца. Писала женщина. Она была продюсером бродвейских театров. Она то ли внучка, то ли дочь одного из этих Шенков", — вспомнил Якубович.

К письму было проложено изображение с генеалогическим древом. Однако оно не сохранилось.
Ранее сообщалось, что Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье.
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Леонид Якубович: "Расскажу вам правду о "Поле чудес", семье и зарплате"
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