https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861337083.html

Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье

Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье - РИА Новости, 29.03.2023

Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье

Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:35

2023-03-29T05:35

2023-03-29T05:35

культура

леонид якубович

доходы

зарплаты

"поле чудес"

первый канал (телеканал)

интервью

эксклюзив риа

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. Кроме того, ведущий "Поле чудес" рассказал о том, есть ли у него личные самолёты. Полная версия интервью с Якубовичем, в котором он развенчал эти и другие мифы о своей личной жизни и программе "Поле чудес", выйдет на сайте РИА Новости в 8.00.

https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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