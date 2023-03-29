https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861337083.html
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье - РИА Новости, 29.03.2023
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье
Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:35
2023-03-29T05:35
2023-03-29T05:35
культура
леонид якубович
доходы
зарплаты
"поле чудес"
первый канал (телеканал)
интервью
эксклюзив риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861284241_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ece4e765404ee0a62379e943d4cf50e.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. Кроме того, ведущий "Поле чудес" рассказал о том, есть ли у него личные самолёты. Полная версия интервью с Якубовичем, в котором он развенчал эти и другие мифы о своей личной жизни и программе "Поле чудес", выйдет на сайте РИА Новости в 8.00.
https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861284241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140d23ab0dc9a103fdb6a9ac752dabd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид якубович, доходы, зарплаты, "поле чудес", первый канал (телеканал), интервью, эксклюзив риа, шоу-бизнес, новости культуры, новости шоу-бизнеса, звезды, знаменитости
Культура, Леонид Якубович, Доходы, Зарплаты, "Поле чудес", Первый канал (телеканал), Интервью, эксклюзив РИА, Шоу-бизнес, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, звезды, Знаменитости
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье
Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье в интервью РИА