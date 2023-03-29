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Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
05:35 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861337083.html
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье - РИА Новости, 29.03.2023
Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье
Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:35
2023-03-29T05:35
культура
леонид якубович
доходы
зарплаты
"поле чудес"
первый канал (телеканал)
интервью
эксклюзив риа
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети. Кроме того, ведущий "Поле чудес" рассказал о том, есть ли у него личные самолёты. Полная версия интервью с Якубовичем, в котором он развенчал эти и другие мифы о своей личной жизни и программе "Поле чудес", выйдет на сайте РИА Новости в 8.00.
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Леонид Якубович опроверг информацию о своих 12 домах в Подмосковье

Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье в интервью РИА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИнтервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Леонид Якубович опроверг в эксклюзивном интервью РИА Новости наличие 12 домов в Московской области, которые ему приписывают в Сети.
«

"Раньше, по данным СМИ, у меня, оказывается, было 12 домов в Подмосковье. Сейчас почему-то четыре – видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье", – подчеркнул Якубович.

Кроме того, ведущий "Поле чудес" рассказал о том, есть ли у него личные самолёты.
«

"Мне приписывают два самолета и вертолет. Где они стоят – не знаю, я в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб", – сказал Леонид Якубович.

Полная версия интервью с Якубовичем, в котором он развенчал эти и другие мифы о своей личной жизни и программе "Поле чудес", выйдет на сайте РИА Новости в 8.00.
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КультураЛеонид ЯкубовичДоходыЗарплаты"Поле чудес"Первый канал (телеканал)Интервьюэксклюзив РИАШоу-бизнесНовости культурыНовости шоу-бизнесазвездыЗнаменитости
 
 
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