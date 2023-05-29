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В Минтруде сделали прогноз об изменении численности женщин к 2030 году
В Минтруде сделали прогноз об изменении численности женщин к 2030 году - РИА Новости, 29.05.2023
В Минтруде сделали прогноз об изменении численности женщин к 2030 году
В России количество женщин в возрасте 30-39 лет сократится на 4,2 миллиона к 2030 году, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:33
2023-05-29T15:33
2023-05-29T16:35
общество
россия
ольга баталина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России количество женщин в возрасте 30-39 лет сократится на 4,2 миллиона к 2030 году, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Женщины в возрасте 20-29 лет по численности прирастут к 2030 году... Одновременно сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей... Это 54 процента вторых рождений, и 68 процентов третьих рождений", — пояснила собеседница агентства. При этом, по ее словам, после прохождения пика численность представительниц этой возрастной группы начнет медленно снижаться."Уйдет к 2030 году, они снизятся, на 4,2 миллиона", — сказала Баталина .В декабре прошлого года замминистра заявила, что в России число женщин детородного возраста, по прогнозам Росстата, начнет незначительно расти после 2026 года. Тогда она отметила, что за последние десять лет численность женщин в возрасте 20-29 лет сократилась почти на 40 процентов, или на 4,6 миллиона человек, и составила на начало января 2022 года 7,2 миллиона человек. В сентябре Баталина подчеркивала, что Россия находится в уникальном демографическом моменте, поскольку численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика. Она добавила, что окно возможностей для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях.
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общество, россия, ольга баталина, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Ольга Баталина, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Минтруде сделали прогноз об изменении численности женщин к 2030 году
Минтруд сообщил о сокращении в России числа женщин от 30 до 39 лет на 4,2 млн к 2030 году
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России количество женщин в возрасте 30-39 лет сократится на 4,2 миллиона к 2030 году, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Женщины в возрасте 20-29 лет по численности прирастут к 2030 году... Одновременно сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей... Это 54 процента вторых рождений, и 68 процентов третьих рождений", — пояснила собеседница агентства.
При этом, по ее словам, после прохождения пика численность представительниц этой возрастной группы начнет медленно снижаться.
"Уйдет к 2030 году, они снизятся, на 4,2 миллиона", — сказала Баталина .
В декабре прошлого года замминистра заявила, что в России число женщин детородного возраста, по прогнозам Росстата
, начнет незначительно расти после 2026 года. Тогда она отметила, что за последние десять лет численность женщин в возрасте 20-29 лет сократилась почти на 40 процентов, или на 4,6 миллиона человек, и составила на начало января 2022 года 7,2 миллиона человек.
В сентябре Баталина подчеркивала, что Россия находится в уникальном демографическом моменте, поскольку численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика. Она добавила, что окно возможностей для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях.
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