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На юге Кузбасса произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2023
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06:38 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874733631.html
На юге Кузбасса произошло землетрясение
На юге Кузбасса произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2023
На юге Кузбасса произошло землетрясение
Землетрясение с интенсивностью 4,3 балла по шкале MSK64 произошло на юге Кузбасса, в 9 километрах от города Таштагола, следует из сообщения Алтае-Саянского... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:38
2023-05-29T06:38
российская академия наук
таштагол
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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение с интенсивностью 4,3 балла по шкале MSK64 произошло на юге Кузбасса, в 9 километрах от города Таштагола, следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН. "Интенсивность сотрясений в эпицентре: 4,3 баллов MSK64 9 км на северо-восток (30) от Таштагол… Регион события: Хребет Бийская Грива 9 км на северо-восток (30) от Таштагол", – говорится в сообщении. Как уточняется в сообщении, землетрясение носит естественный характер.
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874726282.html
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российская академия наук, таштагол
Российская академия наук, Таштагол
На юге Кузбасса произошло землетрясение

В девяти километрах от Таштагола на юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение с интенсивностью 4,3 балла по шкале MSK64 произошло на юге Кузбасса, в 9 километрах от города Таштагола, следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН.
"Интенсивность сотрясений в эпицентре: 4,3 баллов MSK64 9 км на северо-восток (30) от Таштагол… Регион события: Хребет Бийская Грива 9 км на северо-восток (30) от Таштагол", – говорится в сообщении.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
На севере Сахалина произошло землетрясение
Вчера, 02:28
Как уточняется в сообщении, землетрясение носит естественный характер.
 
Российская академия наукТаштагол
 
 
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