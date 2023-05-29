https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874726282.html
На севере Сахалина произошло землетрясение
На севере Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2023
На севере Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в понедельник на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:28
2023-05-29T02:28
2023-05-29T05:43
сахалин
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в понедельник на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 мая, в 5.03 (22.03 мск воскресенья). Эпицентр находился в 23 километрах западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 2 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, подземные толчки силой до четырех баллов могли ощутить жители Охинского района.
https://ria.ru/20230528/zemletryasenie-1874613072.html
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сахалин, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
На севере Сахалина произошло землетрясение
На севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4