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На севере Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2023
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02:28 29.05.2023 (обновлено: 05:43 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874726282.html
На севере Сахалина произошло землетрясение
На севере Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2023
На севере Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в понедельник на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:28
2023-05-29T05:43
сахалин
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в понедельник на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 мая, в 5.03 (22.03 мск воскресенья). Эпицентр находился в 23 километрах западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 2 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, подземные толчки силой до четырех баллов могли ощутить жители Охинского района.
https://ria.ru/20230528/zemletryasenie-1874613072.html
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сахалин, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
На севере Сахалина произошло землетрясение

На севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в понедельник на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 мая, в 5.03 (22.03 мск воскресенья). Эпицентр находился в 23 километрах западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 2 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение
28 мая, 07:20
По словам собеседницы, подземные толчки силой до четырех баллов могли ощутить жители Охинского района.
 
СахалинЕлена СеменоваРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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