https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874805275.html

В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска

В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023

В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска

Потеря Артемовска стала слишком дорогим уроком для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator. "Киев... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:05

2023-05-29T13:05

2023-05-29T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Потеря Артемовска стала слишком дорогим уроком для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator. "Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — говорится в публикации. Автор напомнил, что в декабре прошлого года Зеленский, выступая в конгрессе США, заявил, что Артемовск — это "цитадель" Донбасса, битва в которой "изменит траекторию нашей войны за независимость и свободу". Роббинс отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский искал продолжения военной помощи и раскаивался за потерю Артемовска под пристальным вниманием СМИ. "Продолжение помощи имеет решающее значение, но поскольку оборона Артемовска была частью программы поставок Украине прошлой зимой, критики используют поражение как доказательство пустой траты денег. Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас", — резюмировалось в материале. Ранее американский офциер Дуглас Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html

https://ria.ru/20230529/tsar-1874760507.html

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7