Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 29.05.2023 (обновлено: 13:47 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874805275.html
В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска
В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023
В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска
Потеря Артемовска стала слишком дорогим уроком для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator. "Киев... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:05
2023-05-29T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Потеря Артемовска стала слишком дорогим уроком для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator. "Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — говорится в публикации. Автор напомнил, что в декабре прошлого года Зеленский, выступая в конгрессе США, заявил, что Артемовск — это "цитадель" Донбасса, битва в которой "изменит траекторию нашей войны за независимость и свободу". Роббинс отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский искал продолжения военной помощи и раскаивался за потерю Артемовска под пристальным вниманием СМИ. "Продолжение помощи имеет решающее значение, но поскольку оборона Артемовска была частью программы поставок Украине прошлой зимой, критики используют поражение как доказательство пустой траты денег. Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас", — резюмировалось в материале. Ранее американский офциер Дуглас Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
https://ria.ru/20230529/tsar-1874760507.html
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, G7
В США объяснили, как Зеленский расплатился с Западом за потерю Артемовска

TAS: на Западе обвинили Зеленского в лицемерии после потери Артемовска

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Потеря Артемовска стала слишком дорогим уроком для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator.

"Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — говорится в публикации.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
Вчера, 09:37
Автор напомнил, что в декабре прошлого года Зеленский, выступая в конгрессе США, заявил, что Артемовск — это "цитадель" Донбасса, битва в которой "изменит траекторию нашей войны за независимость и свободу".

Роббинс отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский искал продолжения военной помощи и раскаивался за потерю Артемовска под пристальным вниманием СМИ.

"Продолжение помощи имеет решающее значение, но поскольку оборона Артемовска была частью программы поставок Украине прошлой зимой, критики используют поражение как доказательство пустой траты денег. Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас", — резюмировалось в материале.

Ранее американский офциер Дуглас Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала