https://ria.ru/20230529/yakhta-1874804309.html

В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты

В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты - РИА Новости, 29.05.2023

В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты

Четыре человека – две женщины и двое мужчин – погибли после того, как в воскресенье вечером яхта перевернулась и затонула на итальянском озере Лаго-Маджоре у... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:03

2023-05-29T13:03

2023-05-29T13:03

туризм

новости - туризм

в мире

италия

ломбардия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98522/33/985223347_0:257:2593:1715_1920x0_80_0_0_792d6ff69009624d73a77e2f2938cb9d.jpg

РИМ, 29 мая – РИА Новости. Четыре человека – две женщины и двое мужчин – погибли после того, как в воскресенье вечером яхта перевернулась и затонула на итальянском озере Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца, сообщил новостной телеканал Tgcom24. Ранее сообщалось о том, что жертвой этого ЧП стал один мужчина, трое человек числились пропавшими без вести. Согласно информации местных властей, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 24 человека, в том числе группа туристов, принимавших участие в экскурсии по озеру. 20 человек смогли самостоятельно доплыть до берега или были подняты на борт катеров прибывшими на место ЧП спасателями. Пять человек были срочно госпитализированы. В спасении людей на озере приняли участие сотрудники спецподразделений пожарной службы и береговой гвардии, а также группа водолазов. Поиск пропавших без вести людей продолжался всю минувшую ночь. На глубине 16 метров водолазам удалось обнаружить тела троих погибших. Причиной кораблекрушения стала непогода, которая в воскресенье вечером обрушилась на северную Ломбардию.

https://ria.ru/20230525/turisty-1874014531.html

италия

ломбардия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, в мире, италия, ломбардия, туризм