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В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты
В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты - РИА Новости, 29.05.2023
В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты
Четыре человека – две женщины и двое мужчин – погибли после того, как в воскресенье вечером яхта перевернулась и затонула на итальянском озере Лаго-Маджоре у... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:03
2023-05-29T13:03
2023-05-29T13:03
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РИМ, 29 мая – РИА Новости. Четыре человека – две женщины и двое мужчин – погибли после того, как в воскресенье вечером яхта перевернулась и затонула на итальянском озере Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца, сообщил новостной телеканал Tgcom24. Ранее сообщалось о том, что жертвой этого ЧП стал один мужчина, трое человек числились пропавшими без вести. Согласно информации местных властей, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 24 человека, в том числе группа туристов, принимавших участие в экскурсии по озеру. 20 человек смогли самостоятельно доплыть до берега или были подняты на борт катеров прибывшими на место ЧП спасателями. Пять человек были срочно госпитализированы. В спасении людей на озере приняли участие сотрудники спецподразделений пожарной службы и береговой гвардии, а также группа водолазов. Поиск пропавших без вести людей продолжался всю минувшую ночь. На глубине 16 метров водолазам удалось обнаружить тела троих погибших. Причиной кораблекрушения стала непогода, которая в воскресенье вечером обрушилась на северную Ломбардию.
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новости - туризм, в мире, италия, ломбардия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Италия, Ломбардия, Туризм
В Италии четыре туриста утонули в озере после крушения яхты
В Италии на озере в шторм перевернулась яхта, четыре человека погибли
РИМ, 29 мая – РИА Новости. Четыре человека – две женщины и двое мужчин – погибли после того, как в воскресенье вечером яхта перевернулась и затонула на итальянском озере Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Ранее сообщалось о том, что жертвой этого ЧП стал один мужчина, трое человек числились пропавшими без вести.
Согласно информации местных властей, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 24 человека, в том числе группа туристов, принимавших участие в экскурсии по озеру. 20 человек смогли самостоятельно доплыть до берега или были подняты на борт катеров прибывшими на место ЧП спасателями. Пять человек были срочно госпитализированы.
В спасении людей на озере приняли участие сотрудники спецподразделений пожарной службы и береговой гвардии, а также группа водолазов. Поиск пропавших без вести людей продолжался всю минувшую ночь. На глубине 16 метров водолазам удалось обнаружить тела троих погибших.
Причиной кораблекрушения стала непогода, которая в воскресенье вечером обрушилась на северную Ломбардию
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