https://ria.ru/20230529/wildberries-1874854503.html
Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries
Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries - РИА Новости, 29.05.2023
Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости) к главе МВД Владимиру Колокольцеву попросил его взять на контроль... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:14
2023-05-29T15:14
2023-05-29T15:14
борис чернышов (депутат)
wildberries
татьяна бакальчук
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости) к главе МВД Владимиру Колокольцеву попросил его взять на контроль ситуацию с Wildberries. Чернышов в обращении отметил, что 25 мая сотни граждан Российской Федерации, являющихся продавцами – партнерами ООО "Вайлдберриз", вышли с протестом к главному офису компании в Москве в связи с блокировкой вывода принадлежащих им денежных средств. По имеющейся информации, причиной блокировки стало обнаружение ООО "Вайлдберриз" возможной мошеннической схемы, выразившейся в использовании партнерами сторонних рекламных сервисов, в том числе чат-бота в социальной сети Telegram, также сообщил он. "Согласно разъяснениям, полученным мною от представителей ООО "Вайлдберриз", в ходе внутренней проверки было установлено, что около 300 продавцов – партнеров компании использовали несертифицированные агрегатором сторонние информационные системы, функционал которых позволял проводить рекламную кампанию без оплаты установленной условиями договора стоимости оказанных услуг, причинив этим ущерб компании", - продолжил парламентарий. Также в письме обращается внимание на то, что в период проведения проверки ряд партнеров компании был ограничен в возможности вывода средств из личного кабинета, вместе с этим, продавцы категорически не согласны с этим и требуют скорейшей отмены приятого решения об ограничении вывода их денежных средств. "Для установления всех обстоятельств произошедшего компания ООО "Вайлдберриз" обратилась с заявлением в ОВД по ЦАО ГУ МВД города Москвы… Уважаемый Владимир Александрович, учитывая общественный резонанс вокруг данной проблемы, прошу Вас поставить на контроль ход рассмотрения данного дела и оказать содействие в принятии необходимых мер для защиты прав и законных интересов участников договорных отношений", - говорится в тексте обращение. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей. По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.
https://ria.ru/20230526/wildberries-1874329963.html
https://ria.ru/20230526/wildberries-1874233931.html
https://ria.ru/20230524/wildberries-1873868126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис чернышов (депутат), wildberries, татьяна бакальчук, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Борис Чернышов (депутат), Wildberries, Татьяна Бакальчук, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries
Депутат Чернышов попросил главу МВД Колокольцева взять на контроль ситуацию с Wildberries
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости) к главе МВД Владимиру Колокольцеву попросил его взять на контроль ситуацию с Wildberries.
Чернышов в обращении отметил, что 25 мая сотни граждан Российской Федерации, являющихся продавцами – партнерами ООО "Вайлдберриз", вышли с протестом к главному офису компании в Москве в связи с блокировкой вывода принадлежащих им денежных средств.
Московская прокуратура начала проверку в отношении Wildberries
По имеющейся информации, причиной блокировки стало обнаружение ООО "Вайлдберриз" возможной мошеннической схемы, выразившейся в использовании партнерами сторонних рекламных сервисов, в том числе чат-бота в социальной сети Telegram, также сообщил он.
"Согласно разъяснениям, полученным мною от представителей ООО "Вайлдберриз", в ходе внутренней проверки было установлено, что около 300 продавцов – партнеров компании использовали несертифицированные агрегатором сторонние информационные системы, функционал которых позволял проводить рекламную кампанию без оплаты установленной условиями договора стоимости оказанных услуг, причинив этим ущерб компании", - продолжил парламентарий.
Также в письме обращается внимание на то, что в период проведения проверки ряд партнеров компании был ограничен в возможности вывода средств из личного кабинета, вместе с этим, продавцы категорически не согласны с этим и требуют скорейшей отмены приятого решения об ограничении вывода их денежных средств.
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей
"Для установления всех обстоятельств произошедшего компания ООО "Вайлдберриз" обратилась с заявлением в ОВД по ЦАО ГУ МВД города Москвы… Уважаемый Владимир Александрович, учитывая общественный резонанс вокруг данной проблемы, прошу Вас поставить на контроль ход рассмотрения данного дела и оказать содействие в принятии необходимых мер для защиты прав и законных интересов участников договорных отношений", - говорится в тексте обращение.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.
По итогам 2022 года оборот Wildberries
составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук
.
Заблокированные Wildberries продавцы не могут платить налоги, заявили в ОНК