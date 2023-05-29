https://ria.ru/20230529/wildberries-1874854503.html

Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries

Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries - РИА Новости, 29.05.2023

Главу МВД попросили взять на контроль ситуацию с Wildberries

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости) к главе МВД Владимиру Колокольцеву попросил его взять на контроль... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:14

2023-05-29T15:14

2023-05-29T15:14

борис чернышов (депутат)

wildberries

татьяна бакальчук

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости) к главе МВД Владимиру Колокольцеву попросил его взять на контроль ситуацию с Wildberries. Чернышов в обращении отметил, что 25 мая сотни граждан Российской Федерации, являющихся продавцами – партнерами ООО "Вайлдберриз", вышли с протестом к главному офису компании в Москве в связи с блокировкой вывода принадлежащих им денежных средств. По имеющейся информации, причиной блокировки стало обнаружение ООО "Вайлдберриз" возможной мошеннической схемы, выразившейся в использовании партнерами сторонних рекламных сервисов, в том числе чат-бота в социальной сети Telegram, также сообщил он. "Согласно разъяснениям, полученным мною от представителей ООО "Вайлдберриз", в ходе внутренней проверки было установлено, что около 300 продавцов – партнеров компании использовали несертифицированные агрегатором сторонние информационные системы, функционал которых позволял проводить рекламную кампанию без оплаты установленной условиями договора стоимости оказанных услуг, причинив этим ущерб компании", - продолжил парламентарий. Также в письме обращается внимание на то, что в период проведения проверки ряд партнеров компании был ограничен в возможности вывода средств из личного кабинета, вместе с этим, продавцы категорически не согласны с этим и требуют скорейшей отмены приятого решения об ограничении вывода их денежных средств. "Для установления всех обстоятельств произошедшего компания ООО "Вайлдберриз" обратилась с заявлением в ОВД по ЦАО ГУ МВД города Москвы… Уважаемый Владимир Александрович, учитывая общественный резонанс вокруг данной проблемы, прошу Вас поставить на контроль ход рассмотрения данного дела и оказать содействие в принятии необходимых мер для защиты прав и законных интересов участников договорных отношений", - говорится в тексте обращение. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Во вторник маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". Порядка 70 человек собрались 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов, за происходящим наблюдает полиция, передает корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей. По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.

https://ria.ru/20230526/wildberries-1874329963.html

https://ria.ru/20230526/wildberries-1874233931.html

https://ria.ru/20230524/wildberries-1873868126.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис чернышов (депутат), wildberries, татьяна бакальчук, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия