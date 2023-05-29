https://ria.ru/20230529/whatsapp-1874928164.html
WhatsApp готовит функцию демонстрации экрана для Android, пишут СМИ
WhatsApp готовит функцию демонстрации экрана для Android, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
WhatsApp готовит функцию демонстрации экрана для Android, пишут СМИ
WhatsApp тестирует обновление для устройств на Android, которое включает в себя функцию демонстрации экрана во время звонков в мессенджере, сообщает портал... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:45
2023-05-29T20:45
2023-05-29T20:45
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. WhatsApp тестирует обновление для устройств на Android, которое включает в себя функцию демонстрации экрана во время звонков в мессенджере, сообщает портал WABetaInfo. "WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели", - говорится в сообщении. Функция демонстрации экрана будет расположена на панели во время звонка, и при ее использовании другие участники звонка смогут увидеть экран пользователя. Отмечается, что функция может быть недоступна при групповых звонках с большим количеством участников, а также для пользователей со старыми версиями Android. Также добавляется, что при обновлении WhatsApp на Android до версии 2.23.11.19 произойдут изменения в порядке вкладок нижней панели навигации мессенджера. На данный момент, как поясняет портал, тестируется бета-версия обновления, и в ближайшие дни оно станет доступным для большего числа пользователей. WhatsApp - принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, whatsapp inc., в мире, android, google android
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., В мире, Android, Google Android
WhatsApp готовит функцию демонстрации экрана для Android, пишут СМИ
WABetaInfo: WhatsApp тестирует функцию демонстрации экрана для пользователей Android
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
WhatsApp тестирует обновление для устройств на Android, которое включает в себя функцию демонстрации экрана во время звонков в мессенджере, сообщает портал WABetaInfo
.
"WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели", - говорится в сообщении.
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Функция демонстрации экрана будет расположена на панели во время звонка, и при ее использовании другие участники звонка смогут увидеть экран пользователя. Отмечается, что функция может быть недоступна при групповых звонках с большим количеством участников, а также для пользователей со старыми версиями Android.
Также добавляется, что при обновлении WhatsApp на Android до версии 2.23.11.19 произойдут изменения в порядке вкладок нижней панели навигации мессенджера.
На данный момент, как поясняет портал, тестируется бета-версия обновления, и в ближайшие дни оно станет доступным для большего числа пользователей.
WhatsApp - принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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