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В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 29.05.2023
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11:19 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html
В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку
В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 29.05.2023
В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку
Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева к 13 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:19
2023-05-29T11:19
происшествия
якутский городской суд
взятка
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева к 13 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку, сообщает пресс-служба Якутского городского суда в понедельник. Афанасьев попал в уголовное дело в 2021 году: как выяснило следствие, он получил от директора предприятия более чем 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он, зная, что кооператив подает недостоверные сведения об объемах заготавливаемого молока, все равно устроил ему субсидию более чем на 45 миллионов рублей. В ходе следствия также выяснилось, что за два года чиновник получил на счет более 15 миллионов рублей, которые скрыл и не стал отражать в декларации о доходах. Прояснить происхождение этих денег бывший замминистра не смог. "Данное дело поступило в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) 3 июня 2022 года. За это время проведено 29 судебных заседаний. Суд признал Афанасьева виновным и назначил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 30 миллионов рублей и лишение права занимать должности государственной службы сроком 14 лет", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html
https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html
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происшествия, якутский городской суд, взятка, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутский городской суд, Взятка, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку

В Якутии бывшему замминистра сельского хозяйства Афанасьеву дали 13 лет колонии за взятку

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева к 13 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку, сообщает пресс-служба Якутского городского суда в понедельник.
Афанасьев попал в уголовное дело в 2021 году: как выяснило следствие, он получил от директора предприятия более чем 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он, зная, что кооператив подает недостоверные сведения об объемах заготавливаемого молока, все равно устроил ему субсидию более чем на 45 миллионов рублей.
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В ходе следствия также выяснилось, что за два года чиновник получил на счет более 15 миллионов рублей, которые скрыл и не стал отражать в декларации о доходах. Прояснить происхождение этих денег бывший замминистра не смог.
"Данное дело поступило в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) 3 июня 2022 года. За это время проведено 29 судебных заседаний. Суд признал Афанасьева виновным и назначил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 30 миллионов рублей и лишение права занимать должности государственной службы сроком 14 лет", - пояснили в пресс-службе.
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