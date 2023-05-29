https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html

В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку

В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку - РИА Новости, 29.05.2023

В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства дали 13 лет тюрьмы за взятку

Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева к 13 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:19

2023-05-29T11:19

2023-05-29T11:19

происшествия

якутский городской суд

взятка

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева к 13 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей за взятку, сообщает пресс-служба Якутского городского суда в понедельник. Афанасьев попал в уголовное дело в 2021 году: как выяснило следствие, он получил от директора предприятия более чем 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он, зная, что кооператив подает недостоверные сведения об объемах заготавливаемого молока, все равно устроил ему субсидию более чем на 45 миллионов рублей. В ходе следствия также выяснилось, что за два года чиновник получил на счет более 15 миллионов рублей, которые скрыл и не стал отражать в декларации о доходах. Прояснить происхождение этих денег бывший замминистра не смог. "Данное дело поступило в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) 3 июня 2022 года. За это время проведено 29 судебных заседаний. Суд признал Афанасьева виновным и назначил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 30 миллионов рублей и лишение права занимать должности государственной службы сроком 14 лет", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html

https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, якутский городской суд, взятка, россия, республика саха (якутия)