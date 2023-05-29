https://ria.ru/20230529/vzryvy-1874727480.html

СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы

СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T03:21

2023-05-29T03:21

2023-05-29T03:45

хмельницкая область

в мире

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН."В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230529/obstrel-1874727569.html

хмельницкая область

украина

полтавская область

одесская область

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хмельницкая область, в мире, украина, полтавская область, одесская область, вооруженные силы рф