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СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 29.05.2023 (обновлено: 03:45 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vzryvy-1874727480.html
СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы
СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:21
2023-05-29T03:45
хмельницкая область
в мире
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.&quot;В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы&quot;, - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874727569.html
хмельницкая область
украина
полтавская область
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хмельницкая область, в мире, украина, полтавская область, одесская область, вооруженные силы рф
Хмельницкая область, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы

ТСН: в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.
«

"В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВ миреУкраинаПолтавская областьОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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