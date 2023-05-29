СМИ: еще в нескольких областях, в том числе Киевской, прогремели взрывы

ТСН: в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях прогремели взрывы
"В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
"В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.