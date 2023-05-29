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В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 29.05.2023 (обновлено: 02:51 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vzryvy-1874726123.html
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:09
2023-05-29T02:51
специальная военная операция на украине
украина
кременчуг
полтавская область
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, сообщил украинский телеканал ТСН.По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.&quot;В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. ...В Одесской области слышны взрывы&quot;, - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.В ночь воскресенье украинские СМИ сообщали о мощных взрывов в Житомире и Киеве. Они также наблюдались в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Владимир Зеленский назвал назвал эту атаку дронами по Украине одной из самых крупных.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html
украина
кременчуг
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украина, кременчуг, полтавская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременчуг, Полтавская область, В мире, Вооруженные силы РФ
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в городе Кременчуг, а также в четырех областях Украины прогремели взрывы

© ГУ ДСНС України в Одеській областіУкраинский пожарный в Одессе
Украинский пожарный в Одессе
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Украинский пожарный в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, сообщил украинский телеканал ТСН.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
«

"В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. ...В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

В ночь воскресенье украинские СМИ сообщали о мощных взрывов в Житомире и Киеве. Они также наблюдались в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Владимир Зеленский назвал назвал эту атаку дронами по Украине одной из самых крупных.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКременчугПолтавская областьВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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