https://ria.ru/20230529/vzryvy-1874726123.html

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T02:09

2023-05-29T02:09

2023-05-29T02:51

специальная военная операция на украине

украина

кременчуг

полтавская область

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, сообщил украинский телеканал ТСН.По всей территории Украины объявлена воздушная тревога."В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. ...В Одесской области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.В ночь воскресенье украинские СМИ сообщали о мощных взрывов в Житомире и Киеве. Они также наблюдались в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Владимир Зеленский назвал назвал эту атаку дронами по Украине одной из самых крупных.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html

украина

кременчуг

полтавская область

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украина, кременчуг, полтавская область, в мире, вооруженные силы рф