Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 29.05.2023 (обновлено: 16:56 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vyveski-1874825908.html
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке - РИА Новости, 29.05.2023
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке
Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:14
2023-05-29T16:56
общество
краснодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_8fae7247d9d8ce7329119154bc6d6381.jpg
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы. "Депутаты поддержали запрет оформления вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", — говорится в релизе. Изменения коснутся также внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок. По мнению властей, обновленные правила позволят привести архитектурный облик города к единому стилю.Правила благоустройства актуализировали с учетом пожеланий жителей. В них также регламентируется проведение земляных работ, озеленение и уборка города. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230413/nazvanie-1865043306.html
https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c268d21981dffd3e5b5082fb6a48d6e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодар, россия
Общество, Краснодар, Россия
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке

Депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на вывески на иностранном языке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Города России. Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.
"Депутаты поддержали запрет оформления вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", — говорится в релизе.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В "Ёбидоёби" опровергли связь смены вывески в Барнауле с решением суда
13 апреля, 13:50
Изменения коснутся также внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок. По мнению властей, обновленные правила позволят привести архитектурный облик города к единому стилю.
Правила благоустройства актуализировали с учетом пожеланий жителей. В них также регламентируется проведение земляных работ, озеленение и уборка города.
Изменения вступят в силу с 1 сентября.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Володин назвал английский язык мертвым
18 мая, 14:52
 
ОбществоКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала