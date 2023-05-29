https://ria.ru/20230529/vyveski-1874825908.html
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке - РИА Новости, 29.05.2023
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке
Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:14
2023-05-29T14:14
2023-05-29T16:56
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КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы. "Депутаты поддержали запрет оформления вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", — говорится в релизе. Изменения коснутся также внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок. По мнению властей, обновленные правила позволят привести архитектурный облик города к единому стилю.Правила благоустройства актуализировали с учетом пожеланий жителей. В них также регламентируется проведение земляных работ, озеленение и уборка города. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230413/nazvanie-1865043306.html
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общество, краснодар, россия
Общество, Краснодар, Россия
В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке
Депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на вывески на иностранном языке
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости.
Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменения, вносимые в Правила благоустройства города, согласно которым запрещаются вывески на иностранных языках, сообщила пресс-служба
администрации краевой столицы.
"Депутаты поддержали запрет оформления вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", — говорится в релизе.
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Изменения коснутся также внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок. По мнению властей, обновленные правила позволят привести архитектурный облик города к единому стилю.
Правила благоустройства актуализировали с учетом пожеланий жителей. В них также регламентируется проведение земляных работ, озеленение и уборка города.
Изменения вступят в силу с 1 сентября.
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