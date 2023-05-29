https://ria.ru/20230529/vyplata-1874916829.html
Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей
Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2023
Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей
Военнослужащим, заключившим в Омске договор с министерством обороны, выплатят по сто тысяч рублей от правительства региона, рассказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:24
2023-05-29T19:24
2023-05-29T19:24
специальная военная операция на украине
омская область
омск
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виталий хоценко
вооруженные силы рф
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ОМСК, 29 - РИА Новости. Военнослужащим, заключившим в Омске договор с министерством обороны, выплатят по сто тысяч рублей от правительства региона, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава Омской области Виталий Хоценко. Это дополнительная региональная выплата от правительства Омской области. Она коснется всех военнослужащих, которые заключили договор с Министерством обороны с 1 марта 2023 года. Эта выплата будет дополнительной к 195 тысячам рублей, которые контрактники получают от правительства России. "Выплату могут получить и жители других регионов России, подписавшие контракт в пунктах отбора Омской области. Они также получат по 100 тысяч рублей", - заявил Виталий Хоценко. В своем заявлении он также добавил, что в Омске с мая работает школа спецназа "Альфа". В ней обучают будущих участников СВО. Подготовка ведется по различным направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: по основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.
https://ria.ru/20230529/podolyak-1874895650.html
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омская область, омск, россия, виталий хоценко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Вооруженные силы РФ
Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей
Губернатор Хоценко: омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей