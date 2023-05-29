https://ria.ru/20230529/vyplata-1874916829.html

Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей

Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2023

Омским контрактникам дополнительно выплатят по сто тысяч рублей

Военнослужащим, заключившим в Омске договор с министерством обороны, выплатят по сто тысяч рублей от правительства региона, рассказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:24

2023-05-29T19:24

2023-05-29T19:24

специальная военная операция на украине

омская область

омск

россия

виталий хоценко

вооруженные силы рф

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ОМСК, 29 - РИА Новости. Военнослужащим, заключившим в Омске договор с министерством обороны, выплатят по сто тысяч рублей от правительства региона, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава Омской области Виталий Хоценко. Это дополнительная региональная выплата от правительства Омской области. Она коснется всех военнослужащих, которые заключили договор с Министерством обороны с 1 марта 2023 года. Эта выплата будет дополнительной к 195 тысячам рублей, которые контрактники получают от правительства России. "Выплату могут получить и жители других регионов России, подписавшие контракт в пунктах отбора Омской области. Они также получат по 100 тысяч рублей", - заявил Виталий Хоценко. В своем заявлении он также добавил, что в Омске с мая работает школа спецназа "Альфа". В ней обучают будущих участников СВО. Подготовка ведется по различным направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: по основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.

https://ria.ru/20230529/podolyak-1874895650.html

омская область

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омская область, омск, россия, виталий хоценко, вооруженные силы рф