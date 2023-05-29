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Вучич после обострения ситуации в Косово назвал цель Приштины - РИА Новости, 29.05.2023
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21:14 29.05.2023 (обновлено: 21:31 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vuchich-1874931742.html
Вучич после обострения ситуации в Косово назвал цель Приштины
Вучич после обострения ситуации в Косово назвал цель Приштины - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич после обострения ситуации в Косово назвал цель Приштины
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил президент... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:14
2023-05-29T21:31
в мире
косово
приштина
сербия
нато
александр вучич
оон
евросоюз
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям.Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, были слышны выстрелы. За медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы обратились более 50 человек, среди них тяжело раненые. Местные СМИ сообщали, что пострадавшие есть и среди силовиков."Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано", - заявил Вучич в обращении к гражданам.Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила сербского лидера Александра Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html
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в мире, косово, приштина, сербия, нато, александр вучич, оон, евросоюз, милош вучевич, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, Сербия, НАТО, Александр Вучич, ООН, Евросоюз, Милош Вучевич, Альбин Курти
Вучич после обострения ситуации в Косово назвал цель Приштины

Вучич после обострения ситуации в Косово назвал столкновение Сербии и НАТО целью Приштины

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям.
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Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, были слышны выстрелы. За медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы обратились более 50 человек, среди них тяжело раненые. Местные СМИ сообщали, что пострадавшие есть и среди силовиков.
"Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано", - заявил Вучич в обращении к гражданам.
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила сербского лидера Александра Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
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Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
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