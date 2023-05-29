https://ria.ru/20230529/vsu-1874803823.html
"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ
"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ
Читатели Daily Mail высмеяли опубликованное ВСУ видео, в котором солдаты рассказывают о грядущем контрнаступлении. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:57
2023-05-29T12:57
2023-05-29T12:57
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли опубликованное ВСУ видео, в котором солдаты рассказывают о грядущем контрнаступлении."Трейлер? Tипичный голливудский способ хвастаться успехами, которых никогда не было", - написал Wise Cloud."Видео абсолютно отвратительное. В этом конфликте не будет победителя", - подчеркнул Paul in Hexham."Боюсь, для контрнаступления потребуется нечто большее, чем красивая реклама", - сыронизировала Ms Daisy."Много драмы и театральности. Кто-нибудь сражается по-настоящему?" - задался вопросом the Chopper."Итак, "Контрнаступление" – это, оказывается, название нового фильма", - резюмировал Watts_Up.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ
Читатели Daily Mail высмеяли ролик ВСУ о контрнаступлении
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
высмеяли опубликованное ВСУ видео, в котором солдаты рассказывают о грядущем контрнаступлении.
"Трейлер? Tипичный голливудский способ хвастаться успехами, которых никогда не было", - написал Wise Cloud.
"Видео абсолютно отвратительное. В этом конфликте не будет победителя", - подчеркнул Paul in Hexham.
"Боюсь, для контрнаступления потребуется нечто большее, чем красивая реклама", - сыронизировала Ms Daisy.
СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление
"Много драмы и театральности. Кто-нибудь сражается по-настоящему?" - задался вопросом the Chopper.
"Итак, "Контрнаступление" – это, оказывается, название нового фильма", - резюмировал Watts_Up.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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