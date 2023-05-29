https://ria.ru/20230529/vsu-1874803823.html

"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ

"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023

"Абсолютно отвратительно". Британцев разозлила дерзкая акция ВСУ

Читатели Daily Mail высмеяли опубликованное ВСУ видео, в котором солдаты рассказывают о грядущем контрнаступлении. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:57

2023-05-29T12:57

2023-05-29T12:57

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россия

украина

москва

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли опубликованное ВСУ видео, в котором солдаты рассказывают о грядущем контрнаступлении."Трейлер? Tипичный голливудский способ хвастаться успехами, которых никогда не было", - написал Wise Cloud."Видео абсолютно отвратительное. В этом конфликте не будет победителя", - подчеркнул Paul in Hexham."Боюсь, для контрнаступления потребуется нечто большее, чем красивая реклама", - сыронизировала Ms Daisy."Много драмы и театральности. Кто-нибудь сражается по-настоящему?" - задался вопросом the Chopper."Итак, "Контрнаступление" – это, оказывается, название нового фильма", - резюмировал Watts_Up.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины