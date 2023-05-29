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"Почта России" подготовилась к эксперименту по дистанционной продаже вина - РИА Новости, 29.05.2023
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14:57 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/vino-1874848785.html
"Почта России" подготовилась к эксперименту по дистанционной продаже вина
"Почта России" подготовилась к эксперименту по дистанционной продаже вина - РИА Новости, 29.05.2023
"Почта России" подготовилась к эксперименту по дистанционной продаже вина
Инфраструктура "Почты России" подготовлена к эксперименту по дистанционной продаже вина, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:57
2023-05-29T14:57
экономика
москва
московская область (подмосковье)
сергей алтухов
почта россии
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура "Почты России" подготовлена к эксперименту по дистанционной продаже вина, сообщает пресс-служба компании. "Инфраструктура "Почты" готова к эксперименту по дистанционной продаже вина... Сотрудники "Почты" подготовили все необходимое к запуску – определили в логистических объектах зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовили оборудование для транспортировки в пилотные регионы", - говорится в сообщении. Логистический центр в новой Москве посетила парламентская делегация комитета по экономической политике Госдумы. Представители "Почты России" рассказали членам делегации об организации процесса доставки. Каждый клиент будет проходить верификацию по возрасту перед получением заказа. "Почта России" также разработала проект специализированного сайта-витрины, который запустит, когда нормативные изменения вступят в силу. Все продажи будут фиксироваться в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). "Логистический почтовый центр "Почты России" во Внуково - это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов. Здесь оборудовано отдельное пространство с постоянным и комфортным для хранения вин температурным режимом. Продуманы логистические цепочки доставки российских вин от производителя или торгового дома до вручения потребителю", - отметил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Уточняется, что компания взаимодействует с участниками рынка, в том числе производителями вина, регуляторами, другими игроками, чтобы учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента. Эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" могут запустить в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 13 июня. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
https://ria.ru/20230523/proekt-1873750818.html
https://ria.ru/20230521/vino-1873234232.html
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экономика, москва, московская область (подмосковье), сергей алтухов, почта россии, госдума рф, россия
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Алтухов, Почта России, Госдума РФ, Россия
"Почта России" подготовилась к эксперименту по дистанционной продаже вина

"Почта России" подготовила инфраструктуру к эксперименту по дистанционной продаже вина

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфраструктура "Почты России" подготовлена к эксперименту по дистанционной продаже вина, сообщает пресс-служба компании.
"Инфраструктура "Почты" готова к эксперименту по дистанционной продаже вина... Сотрудники "Почты" подготовили все необходимое к запуску – определили в логистических объектах зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовили оборудование для транспортировки в пилотные регионы", - говорится в сообщении.
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23 мая, 22:45
Логистический центр в новой Москве посетила парламентская делегация комитета по экономической политике Госдумы. Представители "Почты России" рассказали членам делегации об организации процесса доставки. Каждый клиент будет проходить верификацию по возрасту перед получением заказа. "Почта России" также разработала проект специализированного сайта-витрины, который запустит, когда нормативные изменения вступят в силу. Все продажи будут фиксироваться в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
"Логистический почтовый центр "Почты России" во Внуково - это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов. Здесь оборудовано отдельное пространство с постоянным и комфортным для хранения вин температурным режимом. Продуманы логистические цепочки доставки российских вин от производителя или торгового дома до вручения потребителю", - отметил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
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21 мая, 14:14
Уточняется, что компания взаимодействует с участниками рынка, в том числе производителями вина, регуляторами, другими игроками, чтобы учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента.
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" могут запустить в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 13 июня. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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12 апреля, 17:35
 
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