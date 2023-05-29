https://ria.ru/20230529/vikipediya-1874901818.html

"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор - РИА Новости, 29.05.2023

"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Оператор онлайн-энциклопедии "Википедия", Wikimedia Foundation, подал в суд иски к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки публикаций, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:11

2023-05-29T18:11

2023-05-29T19:21

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Оператор онлайн-энциклопедии "Википедия", Wikimedia Foundation, подал в суд иски к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки публикаций, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо."В Тверской районный суд Москвы поступили два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре, первому заместителю генерального прокурора А.В. Разинкину, Роскомнадзору. Беседы по искам назначены на 10 июля", - сказала собеседница агентства.В иске Wikimedia Foundation просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в "Википедии" и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.Детали пока не раскрываются.Год назад Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов.В ведомстве пояснили, что ресурс не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине.Российский суд неоднократно штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. (ей принадлежит Wikipedia. — Прим. ред.) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.Эти меры будут действовать до полного устранения нарушений.

https://ria.ru/20230421/vikipediya-1866706116.html

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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, wikipedia, общество, технологии, украина