Рейтинг@Mail.ru
В Камышине сожгли венки у Вечного огня - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/venki-1874806513.html
В Камышине сожгли венки у Вечного огня
В Камышине сожгли венки у Вечного огня - РИА Новости, 29.05.2023
В Камышине сожгли венки у Вечного огня
Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:12
2023-05-29T13:12
происшествия
камышин
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в ночь на субботу неизвестные люди сожгли венки в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине. О происшествии стало известно только в понедельник. "Полиция начала проверку после инцидента", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20230522/lenin-1873489615.html
камышин
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камышин, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Камышине сожгли венки у Вечного огня

В волгоградском Камышине полиция начала проверку из-за сожжения венков у Вечного огня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в ночь на субботу неизвестные люди сожгли венки в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине. О происшествии стало известно только в понедельник.
"Полиция начала проверку после инцидента", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Бюсты видных политических деятелей - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину
22 мая, 19:34
 
ПроисшествияКамышинВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала