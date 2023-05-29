https://ria.ru/20230529/venki-1874806513.html
В Камышине сожгли венки у Вечного огня
В Камышине сожгли венки у Вечного огня - РИА Новости, 29.05.2023
В Камышине сожгли венки у Вечного огня
Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:12
2023-05-29T13:12
2023-05-29T13:12
происшествия
камышин
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в ночь на субботу неизвестные люди сожгли венки в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине. О происшествии стало известно только в понедельник. "Полиция начала проверку после инцидента", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, камышин, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Камышине сожгли венки у Вечного огня
В волгоградском Камышине полиция начала проверку из-за сожжения венков у Вечного огня
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестные сожгли венки у Вечного огня в городе Камышин Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в ночь на субботу неизвестные люди сожгли венки в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине. О происшествии стало известно только в понедельник.
"Полиция начала проверку после инцидента", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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